Tunceli'deki Hidroelektrik Santrali Yenileniyor

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Tagar Çayı üzerinde Erzincan İl Özel İdaresine ait Çemişgezek Hidroelektrik Santrali'nin (HES) isale kanalında ve hizmet binasında yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 21 Ocak 2021 tarih ve EÜ10000 -50/04778 numaralı üretim lisansı ile yapılan devir sözleşmesi kapsamında santralin Erzincan İl Özel İdaresi tarafından satın alındığı ve kazancının kamuya gelir sağladığı belirtildi.

Çemişgezek Hidroelektrik Santrali regülatörü, santral binası ve isale kanalının yıllar içerisinde taşkınlarla birlikte zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsale kanalı yıkılmış, bina ise aşırı su çekerek yıkılma durumuna gelmiştir. Binanın çok eski olması nedeniyle bina ve kanal duvarlarında aşırı yıpranmalar olmuş, bu nedenle kanalın bir bölümünde ise yıkılma meydana gelmiştir. Santralin deprem bölgesinde yer alması ve binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle üretim belirli dönemlerde kesintiye uğramıştır. Santralin mevcut yapısal durumunun, tesisin çalışmasına engel teşkil etmesi; bununla birlikte binada var olan fiziki yıpranmanın, herhangi bir can kaybına sebebiyet vermemesi, ayrıca tesisin modern teknoloji alt yapısına kavuşturulması adına, Çemişgezek Regülatörü ve HES projesi kapsamında üretim yöntemi aynı olmak kaydıyla kullanılmakta olan yapılarda ve makine ekipmanlarda teknoloji yenilemesi ile iyileştirilme yapılması zaruriyeti doğmuştur."

Açıklamada, Çemişgezek HES'in yenilenmesi kapsamında gerekli fizibilite ve gerekçe raporunun hazırlanarak Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulduğu, kurulun 18 Nisan 2024 tarihli ve 12563-7 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca 31 Aralık 2020 tarih ve 10406 sayılı Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı ile ÇED Devri yapılmış ve mevcut ÇED Muafiyet Kararı 20 Kasım 2009 tarihli yazı ile geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu anlayış çerçevesinde, söz konusu yasal süreç, kanun ve genelgeler ile açıklandığı şekliyle yürütülmüş olup, tesisin yer aldığı bölgenin doğası ve tarihi dokusu güvence altına alınarak sonraki yıllarda ekonomik bir yatırım olarak enerji bağımlılığını sıfıra indireceği ve milli gelirde artış sağlayacağı, Çemişgezek ilçemizin mikro ekonomisi başta olmak üzere, makro ekonomiye de katkısıyla birlikte enerji maliyetlerinde önemli etkisi olması sebebiyle santralin yenilenmesi amaçlanmıştır."