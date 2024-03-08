Tunceli, Kars ve Ağrı\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Tunceli, Kars ve Ağrı'da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Tunceli'de özel bir işletmede Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı organize edildi.
Etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman kadınlara karanfil takdim etti.
Ardından Moğultay Mahallesi'nde kadınların katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Erkekler de yürüyüşe katılarak kadınlara destek verdi.
Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu önünde toplanan katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle Yeraltı Çarşısı Meydanı'na kadar yürüdü.
Program, meydanda kadın temalı fotoğraf sergisinin açılması ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.
Kars
Kars Kalesi eteklerindeki bedesten bölgesinde düzenlenen etkinlikte kamu kurumları stant açtı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, stantları ziyaret ederek kadınlara karanfil verdi.
Vali Polat, kadınların gününü kutlayarak, "Biz, kadınları baş tacı eden medeniyetin evlatlarıyız. Kadına şiddetin konuşulduğu dünyada, toplumumuzda can kaybı olmadan kutlayacağımız günleri temenni ediyorum." dedi.
Selim ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezi'nde biçki dikiş, halı dokuma ve okuma yazma kursuna katılan Selim Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar hünerlerini sergiledi.
Kooperatif Başkanı Fadime Akbaba, kadınlar günü nedeniyle güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Burada halı, biçki-dikiş gibi birçok kurs var, daha da açılacak. Kadınlar olarak çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara da Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
Ağrı
Ağrı ve ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı.
Ziyaretçi kadınların gününü kutlayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Hamur Kaymakamlığı ve Diyadin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da etkinlikler gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Gelecek İçin Bugünden' sloganıyla yürütülen 'Yönetici Atölyeleri Projesi' kapsamında okul ve kurum yöneticilerine 'Etkili İletişim ve Hitabet' semineri verdi. Seminerde, TRT Spikeri Seval Çöpür tarafından etkili iletişim, diksiyon egzersizleri ve sunum teknikleri hakkında eğitim verildi.
KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mardin Adliyesi önünde bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınanlar da bulunmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, konuşmacılığını Psikolog Seda Ovayolu'nun yaptığı söyleşi düzenlendi. GAÜN Turizm Uygulamalı Otelinde gerçekleşen etkinlikte, kadın ve erkek eşitliği vurgulandı ve Gazi Mustafa Atatürk'ün kadınlara sağladığı haklar hatırlatıldı.
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademik ve idari kadın çalışanları ziyaret etti. Ziyarette, Prof. Dr. Dağlı kadınların toplumdaki yeri ve değerinin önemine vurgu yaparak, iyi eğitim almış kadınların ailelerine, çevrelerine ve topluma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanlara armağan takdim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
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