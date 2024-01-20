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Tunus, Gazze'deki trajedinin sona ermesi için uluslararası baskı yapılmasını istedi - Son Dakika
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Tunus, Gazze'deki trajedinin sona ermesi için uluslararası baskı yapılmasını istedi

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki trajedinin sona ermesi için uluslararası baskı yapılması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarının tekrar başlatılması ve süresiz ateşkesin sağlanması için üye ülkelere uluslararası baskı yapılmasını istedi. Ayrıca, Tunus'un saldırıları kınadığını ve saldırgan ile saldırıya uğrayan tarafın eşit görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Tunus, Gazze\'deki trajedinin sona ermesi için uluslararası baskı yapılmasını istedi
20.01.2024 - 17:27,
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Tunus, Gazze Şeridi'nde devam eden trajedinin sona ermesi için bir an önce uluslararası baskı yapılarak ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Nebil Ammar'ın, Uganda'nın başkenti Kampala kentinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ammar'ın zirvede yaptığı konuşmada, Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelere, Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarının tekrar başlatılması ve süresiz ateşkesin sağlanması için uluslararası baskıyı yoğunlaştırarak siyasi ağırlıklarını kullanma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Tunus'un devam eden saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını ve saldırgan (İsrail) ile saldırıya uğrayan tarafın eşit görülmesini mutlak bir şekilde reddettiğini vurgulayan Ammar, "Bölgede istikrarın sağlanması, Filistin topraklarının ve işgal altındaki diğer Arap topraklarını gasbeden tarafın işgaline son verdiği taktirde, adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde, hareketin yeni dönem başkanlığı, 3 yıllığına Azerbaycan'dan Uganda'ya geçti.

Kaynak: AA
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