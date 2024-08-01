Tunus, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı

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TUNUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Çarşamba günü Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, suikastı devletlerin egemenliğinin aleni bir ihlali ve tüm insani ve ahlaki değerler ile uluslararası sözleşmelerin hiçe sayılması olarak gördükleri ifade edildi.

Açıklamada "Bu menfur suikast, Siyonist işgalin Filistin'in işgalinden önce ve sonra Filistin haklarını savunan birçok şahsiyete karşı gerçekleştirdiği çirkin operasyonların kanlı tarihinden oluşan uzun listeye eklenmiştir" denildi.

Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Salı günü Lübnan'ın başkentinin güney banliyölerine düzenlediği saldırıyı da kınayan Tunus, "Lübnan'ın güvenliğine ve egemenliğine yönelik saldırı tüm uluslararası anlaşmaların ve yasaların alenen ihlal edilmesidir" açıklamasını yaptı.