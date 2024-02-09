Tunus Sahilinde Alabora Olan Teknede 13 Sudanlı Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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TUNUS, 9 Şubat (Xinhua) -- Tunus sahil güvenliği, ülkenin doğusundaki Mehdiye vilayeti açıklarında İtalya'ya doğru giden bir teknenin alabora olmasının ardından 13 Sudanlı göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Özel radyo kuruluşu Mosaique FM'in Perşembe günkü haberine göre, yapılan ilk incelemeler 42 Sudanlıyı taşıyan teknenin ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayetine bağlı Jebiniana kasabası sahilinden yola çıktığını gösteriyor.

Habere göre, Çarşamba günü teknede sadece iki kişinin kurtulabildiği ve teknedeki Sudanlıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden sığınma kartları bulunduğu belirtildi.

Mosaique FM, daha fazla ayrıntı vermeden geride kalan göçmenler için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mehdiye Mahkemesi savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuzeybatı Afrika'nın Akdeniz kıyısında yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda.

Tunuslu yetkililer, sorunu çözmek için sıkı önlemler uygulasa da Tunus sahillerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.