Tunus'ta 1335 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'ta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 1335 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti kıyıları açıklarında bir hafta içerinde 31 düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik operasyonları esnasında 1335 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, yasa dışı göç girişimlerini organize eden suç şebekesi mensubu 8 kişinin gözaltına alındığı ve göç girişimlerinde kullanıldığı belirlenen 14 araca el konulduğu aktarıldı.
2023 yılı içinde 1300 Tunuslu düzensiz göçmen kayboldu
Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu'ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin göç yolunda kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktalar arasında öne çıkıyor.
Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.
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