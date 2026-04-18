Tunus'ta Filistinli Esirlere Destek Gösterisi
Tunus'ta Filistinli Esirlere Destek Gösterisi

18.04.2026 20:14
Tunus'ta Gazze'ye destek ve Filistinli esirlerle dayanışma için gösteri düzenlendi.

Tunuslu aktivistler, Gazze ile Filistinli esirlerle dayanışma ve İsrail'de kabul edilen idam yasasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Ensar Filistin Derneği'nin çağrısıyla başkentteki Habib Burgiba Caddesi üzerinde bulunan Belediye Tiyatrosu önünde gerçekleştirilen gösteriye onlarca kişi katıldı.

"Özgürlük esirlerine özgürlük" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürmesine ve ateşkes ihlallerine tepki gösterirken, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna dikkat çekti.

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan Ensar Filistin Derneği Başkanı Murad el-Yakubi, etkinliğin Gazze'ye destek ve Filistinli esirlerle dayanışma amacı taşıdığını belirtti.

Yakubi, uluslararası gündemin farklı krizlere yoğunlaşmasına rağmen Gazze'deki durumun devam ettiğini vurgulayarak, bölgeye desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gösterinin ana temasının Filistinli esirler olduğunu dile getiren Yakubi, her yıl 17 Nisan'da kutlanan Filistin Esirler Günü vesilesiyle İsrail hapishanelerindeki esirlerin sayısına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yakubi, Tunus halkının Filistin davasına desteğinin sürdüğünü belirterek, bunun Arap ve İslam dünyasında Filistin meselesinin önemini koruduğunu gösterdiğini kaydetti.

İsrail parlamentosunda kabul edilen ve bazı Filistinli esirler için idam cezasının uygulanmasına olanak tanıyan düzenlemeye de değinen Yakubi, söz konusu yasanın esirler açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Filistinli Esirlere Destek Gösterisi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Tunus'ta Filistinli Esirlere Destek Gösterisi - Son Dakika
