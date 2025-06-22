Tunus'ta Gazze İçin Protesto

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etmek ve bölgedeki ablukayı kırmayı amaçlayan küresel harekete destek vermek için gösteri düzenlendi.

Tunus'taki Filistin Destekçileri Derneği'nin Gazze'deki savaşa karşı düzenlediği protesto gösterileri 88. haftasında da sürdü

"Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Bayrağı yükseğe kaldırın... Gazze değerlidir.", "Sebat gösterin sebat. Halk saldırılara karşı kararlı." ve "El Halil'e, Eriha'ya, Yafa'ya döneceğiz."gibi sloganlar attı.

Filistin Destekçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murad el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyonist saldırılara karşı Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek için her hafta burada bir duruş sergiliyoruz." dedi.

Yakubi ayrıca, Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan uluslararası "Küresel Gazze Yürüyüşü'ne de (Global March to Gaza)" destek verdiklerini belirterek, "Bu, sivil bir baskı hareketidir. Avrupa'nın tutumunun halkın bu baskısı sonucu nasıl değiştiğini gördük." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Yakubi, "Siyonist rejim-İran çatışmasını, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir uzantısı ve Mescid-i Aksa Tufanı'nın (7 Ekim 2023) devamı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Tunus'un farklı bölgelerinde her hafta Filistin'e destek gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen "Mağrip Direniş Konvoyu", 9 Haziran'da Tunus, Fas, Cezayir, Moritanya ve Libya'dan yüzlerce kişinin katılımcıyla Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkmış ancak Libya'nın doğusundaki güçler tarafından Sirte yakınlarında durdurularak Tunus'a geri gönderilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 432'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 923'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 338'e, yaralıların sayısı da 2 bin 831'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.