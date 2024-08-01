Tunus'ta Hamas liderinin İran'da suikasta uğraması protesto edildi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Tunus'ta protesto edildi.

Başkent Tunus'un merkezindeki Pasaj semtinde toplanan göstericiler, Habib Burgiba Caddesi'ne yürüyerek suikast kınadı.

Ülkedeki bazı siyasi partilerin ve Normalleşmeye (İsrail ile) Karşı Tunus Ağı'nın çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte sloganlar atıldı.

Siyasi aktivist Selahaddin ed-Davudi, burada yaptığı konuşmada, "Heniyye suikastını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm direnişçilere sesleniyorum; siyonist düşmanın hepinizi tek tek ele geçirme girişimi, size yönelik terörist eylemleri ve suikast politikası tam anlamıyla bir korkaklıktır. Siyonist yönetim, uluslararası hukuk kurallarına uyması gerekirken bir terör örgütü gibi davranıyor." dedi.

Tunus ve Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da protesto edildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.