Tunus\'ta Nahda Hareketi\'nden ayrılan grubun kurduğu Çalışma ve Başarı Partisi\'nin ilk kongresi düzenlendi

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grubun kurduğu "Çalışma ve Başarı Partisi"nin ilk kongresi düzenlendi.
Başkent Tunus'ta "Azim ve İnşa" sloganı altında düzenlenen 1. Çalışma ve Başarı Partisi Kongresine, partilerin ve ulusal kuruluşların başkanları ile sivil toplum temsilcileri katıldı.
Nahda Hareketi'nden ayrılan eski Sağlık Bakanı olan Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri Abdullatif el-Mekki, yaptığı konuşmada, partilerin siyasi hayattaki önemli rolünü vurgulamak için ilk kongrenin, ülkenin içinde bulunduğu hassas siyasi süreçte gerçekleştiğini belirtti.
Partisinin bu yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım durumunu görüştüklerini belirten Mekki, uzlaşı içinde bir aday gösterilmesi için muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin de arasında olduğu çeşitli siyasi oluşumlar arasında ciddi bir diyalog için umut verici başlangıçlar olduğunu dile getirdi.
Mekki ayrıca iktidar için özgür ve şeffaf rekabet koşullarının sağlanması, tüm siyasi tutukluların ve gazetecilerin serbest kalması gerektiğini vurguladı.
Kongreye videokonferans yöntemiyle katılan Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de Tunus'un Filistin davasını destekleyen tutumunu "oldukça onur verici" olarak nitelendirdi.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması için birçok yolun olduğuna işaret eden Meşal, bunların en önemlileri arasında İsrail'i destekleyen ABD ve Batılı ülkelere karşı dayanışma içinde olmak ve baskı kurmak için sokaklara çıkmak olduğunu kaydetti.
Meşal ayrıca Gazze halkına, çocuklara ve direnişe su, ilaç ve yiyecek ulaştırmak, barınma sağlamak için her türlü insani yardıma ve mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 13 Şubat'ta, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde zamanında yapılacağını açıklamıştı.
Çalışma ve Başarı Partisi'nin kuruluşu
Nahda Hareketi'nden 100'den fazla üye, Eylül 2021'de "yönetiminin yanlış siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etmişti.
Nahda'dan ayrılan grup, 28 Haziran 2022'de "Çalışma ve Başarı Partisi" adlı yeni bir siyasi parti kurmuştu.
Nahda Hareketi'nden ayrılanlar arasında eski Sağlık Bakanı Mekki'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim ve eski İnsan Hakları ve Geçici Adalet Bakanı Semir Dilu gibi isimler yer alıyor.
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