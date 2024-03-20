Tunus'un Güney Kıyılarında 2 Göçmenin Cesedine Ulaşıldı, 180 Göçmen Kurtarıldı

Tunus'un güney kıyıları açıklarında tekneleri alabora olan düzensiz göçmenlerden 2'sinin cesedine ulaşıldığı, 180 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi.
Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından alabora olan tekneye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sfaks kenti açıklarında engellenen 4 düzensiz göç girişiminde 2 göçmenin cesedine ulaşıldı, 180 göçmen ise kurtarıldı. Güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Göç girişimlerini organize eden 12 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlılarla beraber 3 deniz motoru ve deniz motorları için kullanıldığı tespit edilen yakıtın ele geçirildiği kaydedildi.
Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu
Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.
Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.
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