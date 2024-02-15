Tunus'un Güney Kıyısında Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
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Tunus'un Güney Kıyısında Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Tunus\'un Güney Kıyısında Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Tunus'un güney kıyısında göç girişimi sırasında tekneleri alabora olan 54 düzensiz göçmenden 5'inin cesedine ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri ve Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kaybolduğu ve 17 bini aşkın göçmenin Avrupa'ya ulaştığı açıklandı. Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

15.02.2024 17:27
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Tunus'un güney kıyısında göç girişimi sırasında tekneleri alabora olan 54 düzensiz göçmenden 5'inin cesedine ulaşıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından alabora olan tekneye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Zerzis kenti açıklarında yaklaşık 54 düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları esnasında 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Teknenin komşu ülkelerden birinden yola çıktığı aktarılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri ile Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Tunus'un kuzey kesiminde yer alan Binzert kenti açıklarında 12 Şubat'ta tekneleri alabora olan 17 düzensiz göçmen kaybolmuştu.

Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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