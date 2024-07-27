Tunus ve Cezayir, İsrail'e uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı

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Tunus ve Cezayir, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın sorumlusu olarak İsrail'e uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Buğali, Tunuslu mevkidaşı İbrahim Buderbale ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı işlediği "barbarca ve iğrenç suçların" en güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, başta tıbbi yardım olmak üzere her türlü uluslararası yardım kanallarının açık tutulması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci güçlere, uluslararası hukuka ve uluslararası meşru haklara saygı göstermesi çağrısı yapıyoruz. Filistin halkının kendini koruma, toprakları için direnme ve gasbedilen tüm hakları için mücadele etme hakkı vardır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için verilen mücadele Filistinlilerin meşru haklarıdır."

İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar için uluslararası arenada hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Batı Şeria ve Kudüs'ü ilhak etme planı, mahkumlara yönelik insan hakları ihlalleri, yerleşimcilerin artan saldırıları ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi gibi tüm yapılan haksızlıkların sorumlusu işgal güçleridir." ifadeleri kullanıldı.