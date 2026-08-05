Tunus ve Filistin'den İsrail'e Saldırı Çağrısı

TUNUS (AA) – Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlal ve saldırılarının durdurulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Dışişleri Nefti ile Ağabekyan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs için Uluslararası Girişimden Sorumlu Arap Bakanlar Komitesi toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, başta Gazze Şeridi ve Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alındı.

İki bakan, gerilimin durdurulması, sivillerin korunması ve devam eden ihlallerin sona erdirilmesi amacıyla Arap ve uluslararası girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Taraflar ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının yeniden tesis edilmesini sağlayacak bir çözüme ulaşılması için ortak çabaların önemine dikkati çekti.

Görüşmede, Kudüs için Uluslararası Girişimden Sorumlu Arap Bakanlar Komitesi bünyesindeki koordinasyonun sürdürülmesi ve Filistin davasına uluslararası desteğin güçlendirilmesi konusunda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanı en-Nefti, ülkesinin Filistin davasına verdiği "değişmez ve ilkesel desteği" yineleyerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devletini kurma hedefini desteklediklerini ifade etti.

En-Nefti ayrıca, Tunus'un Filistin davasını bölgesel ve uluslararası platformlarda desteklemeyi sürdüreceğini, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının korunmasına yönelik çabalarını devam ettireceğini kaydetti.

İki ülke arasında özellikle teknik, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını da belirten en-Nefti, bu yöndeki çalışmaları artırma iradesini dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan ise Tunus'un Cumhurbaşkanı Kays Said liderliğinde Filistin davasına verdiği desteği ve Tunus halkının Filistin halkıyla dayanışmasını takdir ettiklerini ifade etti.