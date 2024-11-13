Tüp Bebek Başarısı: Bebeğe Doktorun Adı Verildi - Son Dakika
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Tüp Bebek Başarısı: Bebeğe Doktorun Adı Verildi

Tüp Bebek Başarısı: Bebeğe Doktorun Adı Verildi

Kemal ve Vicdan Bozkuş çifti, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüp bebekle sahip oldukları bebeğe, doktorlarının adını verdiler.

13.11.2024 13:20
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Kemal ve Vicdan Bozkuş çifti, bebeklerine tedaviyi gerçekleştiren doktorun adını verdi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Kemal ve 34 yaşındaki Vicdan Bozkuş çifti, 2020'de evlendikten sonra çocuk sahibi olamayınca farklı tedavi yöntemleri denedi.

Kentteki bazı hastanelerde uygulanan yöntemlerden sonuç alamayan çift, son olarak Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ne başvurdu.

Burada görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bertan Demir'in uyguladığı tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Vicdan Bozkuş, 3 kilo 400 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Bozkuş çifti, doğumun ardından özlemini çektikleri bebeklerine "Bertan" ismini verdi.

Hastaneden taburcu edilmeden yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlatan Vicdan Bozkuş, evliliklerinin ardından çocuk sahibi olmayı çok istediklerini söyledi.

Hamile kalamayınca kentteki birçok hastaneye müracaat ettiğini ve kendisine tüp bebek tedavisi önerildiğini aktaran Bozkuş, Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tedaviyle çocuk sahibi olduklarını dile getirdi.

Annelik duygusu yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkuş, "Annelik duygusu eşi benzeri olmayan tek şey. Devletimize teşekkür ederim, bizlere çok güzel imkan tanıdı. Doktorumuzdan çok memnunduk, sürekli konuşuyorduk. Çocuğumuz erkek olunca Bertan hocamızın ismini verdik." diye konuştu.

Baba Kemal Bozkuş da tedavi sürecinde hastane personelinin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Babalığın tarifsiz bir duygu olduğunu aktaran Bozkuş, tüp bebek ünitesinde görev yapan doktorlar İlknur Çöl Madendağ ve Bertan Demir'e teşekkür etti.

Evlatlarına Dr. Bertan Demir'in adını verdiklerini dile getiren Bozkuş, "Eşimle sürekli 'Bebeğimize Bertan hocamızın adını koyacağız' diye konuşuyorduk. Kız olsaydı İlknur hocamızın ismini koyacaktık. İnşallah ileride Bertan hocam gibi vatana ve millete hayırlı bir evlat olur." ifadesini kullandı.

Dr. Bertan Demir ise bebeğe adının verilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Mesleki açıdan unutamayacağı anılardan birini yaşadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Benim için çok gurur verici. Hastamızla kurduğumuz bağın ne kadar olumlu, güzel olduğunu ve burada ne kadar güzel işler yaptığımızı bizlere gösteriyor. Çok mutlu oldum, hayat boyu insanın unutamayacağı anılardan biri. Tüm hayatım ve kariyerim boyunca unutulmayacak fevkalade bir olay. Muhtemelen bunu her zaman konuşacağız. Biz buradan gitsek de hep hatırlanacak, hep özgeçmişimizde olacak bir şey."

Demir, daha önce de görev yaptığı hastanede isminin verildiği bir bebeğin büyüyüp doktor olduğunu kaydetti.

Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ da Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ni yaklaşık 1 yıl önce aktif olarak hastaların hizmetine sunduklarını belirtti.

Vicdan Bozkuş'un gebeliğinin 39'ncu haftasında sezaryenle 3 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya geldiğini dile getiren Madendağ, anne ve bebeğin sağlığının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tüp Bebek Başarısı: Bebeğe Doktorun Adı Verildi - Son Dakika

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