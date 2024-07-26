TÜPRAŞ, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı - Son Dakika
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TÜPRAŞ, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı

Türkiye Petrolleri Rafinerileri (TÜPRAŞ), İran'ın el koyduğu ve Irak'tan aldığı yaklaşık 140 bin ton ham petrolü geri aldığını duyurdu. Petrolün eylül ayında rafineriye ulaşması bekleniyor.

26.07.2024 14:43
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(ANKARA) - Türkiye Petrolleri Rafinerileri (TÜPRAŞ), Irak'tan aldığı ve İran'ın el koyduğu yaklaşık 140 bin ton ham petrolü geri aldığını, petrolün eylül ayında rafineriye ulaşacağını duyurdu.

TÜPRAŞ, İran'ın ocak ayında el koyduğu, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan Türkiye'ye ulaştırılmak üzere alınan yaklaşık 1 milyon varil ham petrolün, eylül ayında Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu.

İran tarafından 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında el konulan St. Nikolas Gemisi, Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO'dan alınan yaklaşık 140 bin ton ham petrolü Türkiye'ye taşıyordu. Gemi, TÜPRAŞ tarafından Yunan Empire Navigation Şirketi'den kiralanmış ve Süveyş Kanalı üzerinden Türkiye'ye gidiyordu. Geminin Umman Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) bağlı birimler tarafından ele geçirildiği ve İran'ın Jask Limanı'na götürüldüğü bildirilmişti.

TÜPRAŞ, söz konusu petrolün geri alındığını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."

Kaynak: ANKA

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