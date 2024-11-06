Turan'dan Kerkük Güvenliğine Uyarı - Son Dakika
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Turan'dan Kerkük Güvenliğine Uyarı

Turan\'dan Kerkük Güvenliğine Uyarı

ITC Başkanı Turan, PKK mensuplarının serbest bırakılmasını eleştirerek Kerkük'te güvenlik endişesi duydu.

06.11.2024 16:49
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, bazı kentlerdeki çarşıların yakılmasından sorumlu terör örgütü PKK mensuplarının suçlarının ispat edilmesine rağmen serbest bırakılmasını eleştirerek, bunun Kerkük'teki güvenlik durumuna olumsuz yansıma ve etkilerinin olacağını söyledi.

Turan, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, terör örgütü üyelerinin, Kerkük, Erbil ve Duhok kentindeki çarşıları yakmalarına rağmen serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.

Güvenlik güçlerince yakalananların serbest bırakılmasının Kerkük halkını "şoke ettiğini" ifade eden Turan, "PKK terör örgütüyle bağlantılı olduklarını itiraf eden, Kırdarlar Hanı ve Kayseri ile İsmail Derviş isimli iş hanını yakmakla suçlananların serbest bırakılmaları Kerkük'te güvenlik durumunu olumsuz etkileyecek. Bunlar, Erbil ve Dohuk'taki diğer yangınların da sorumluluğunu kabul ettiler ve haklarında deliller bulunuyor ve yetkili yargıç huzurunda tespit edildi." dedi.

Bundan sonraki süreçte Kerkük'teki güvenlik durumunun kötüleşebileceği uyarısı yapan Turan, terör örgütü üyesi PKK'lıların gelecekte Kerkük'te yapacakları herhangi bir terör eyleminin cezasından da kurtulabilecekleri ihtimalinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Olaya tepki gösteren ITC Başkanı Turan, "Yaşananlar, başta Türkmenler olmak üzere Kerkük halkını da bu terör örgütünün kötülüklerinden korumasız bırakacak. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve savcılığa, kararın temyiz edilip suçluların yeniden yargılanması çağrısı yapıyoruz. Irak yargısının tarafsızlığına güveniyoruz ve mazlumlar için adaletini bekliyoruz. Başbakandan da Kerkük'te güvenlik durumunu güçlendirmesini, bunu federal kurumlarla sınırlamaya ve partilere bağlı güvenlik birimlerinin tekrar Kerkük'te görev yapmasına izin vermemesini istiyoruz" diye konuştu.

ITC Başkanı Turan, Kerkük'te valilik seçimi için yapılan toplantının iptal edilmesi için Yüksek Federal Mahkeme'de açtıkları davaları geri çekerek, 26 Kasım tarihinde İdari Mahkeme'nin kararını bekleyeceklerini de bildirdi.

Ne olmuştu?

Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdarlar Hanı ve çarşısı 20 Mayıs'ta terör örgütü PKK'lılarca çıkarılan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Ayrıca Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda 5 Mayıs'ta yine terör örgütü PKK'lılarca çıkarılan yangında yaklaşık 250 dükkan ve depo yanarken, yangın nedeniyle büyük hasar oluşmuştu.

Irak İçişleri Bakanlığı Kerkük, Erbil ve Duhok çarşılarındaki yangınların terör örgütü PKK mensupları tarafından çıkarıldığını duyurmuştu.

Söz konusu çarşıların yakılmasından sorumlu olan terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin "suçlarının ispat edilmesine rağmen" serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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