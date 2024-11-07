Türbe Dede Pilav Günü Bağcılar'da Kutlandı - Son Dakika
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Türbe Dede Pilav Günü Bağcılar'da Kutlandı

Selaniklilerin geleneği 'Türbe Dede Pilav Günü' etkinliği Bağcılar'da yapıldı, 10 bin kişilik yemek ikram edildi.

07.11.2024 16:16
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Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selaniklilerin 1923'ten bu yana yaşattığı "Türbe Dede Pilav Günü" etkinliği Bağcılar'da yapıldı.

Mahmutbey Selanikliler Derneğince Bağcılar Belediyesinin desteğiyle Hasan Gürsu Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Türbe Dede Pilav Günü"nün, Selanik Kavala bölgesinde yaralı bir askerin vasiyeti üzerine başladığını, mübadele sonrası Türkiye'ye gelindikten sonra da devam ettirildiğini söyledi.

Derneğin bu geleneği sürdürdüğünü anlatan Özdemir, Mahmutbey Mahallesi sakinlerinin desteğiyle her sene büyüyen etkinlik için 91 küçükbaş hayvanın kesildiğini, 300 dana etinin ilavesiyle kavurma ve 2 ton pilav yapıldığını anlattı.

Özdemir, 10 bin kişilik yemek hazırlandığını dile getirdi.

Mahmutbey Mahallesinin özel tarihi olduğunu belirten Özdemir, "Cumhuriyet tarihimizle aslında eş değer bir maziye sahip Türbe Dede Pilavımız. 10 Kasım haftasına da denk geliyor. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. seneyi devriyesindeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, rahmet ve minnetimizi de bu vesileyle özellikle ifade etmek istiyoruz. Yine 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk adına Hasan Gürsu Camii'nde mevlit okutulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, hazırlanan 10 bin kişilik yemek vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türbe Dede Pilav Günü Bağcılar'da Kutlandı - Son Dakika

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