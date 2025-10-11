Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı

Turgay Erdem Hastaneye Kaldırıldı
11.10.2025 17:09
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlenmişti.

ESKİ NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ERDEM İLE EŞİNE GÖZALTI

Eş zamanlı operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi, gözaltına alınmıştı. 2 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yürütülmüştü.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, gözaltındaki eski belediye başkanı Turgay Erdem'in dün akşam rahatsızlandığını söyleyince hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Saat 21.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen ve tüm tetkikleri yapılan Erdem'de sağlık sorunu tespit edilmedi. Gece yarısı hastaneden taburcu edilen Erdem ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turgay Erdem, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa

