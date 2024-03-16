Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Büyükşehirde çalışan hiçbir işçimizin çoluğunun, çocuğunun rızkıyla oynamayacağız. İnsanın rızkıyla şeytan oynar." dedi.
Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Pursaklar'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan ile katıldı.
Buradaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Pursaklar'a hizmet etmediğini öne süren Altınok, Pursaklar Belediyesi'nin ilçeye kendi imkanlarıyla eser ve hizmet kazandırdığını belirtti.
Seçimleri kazanması halinde hayata geçireceği projelerle Ankara'nın bir dünya başkenti olacağını dile getiren Altınok, "Ankara'da trafik problemini kim çözer? Anketler diyor ki Altınok çözer. Ankara'da trafik problemi, otobüslerde doluluk problemi son bulacak. Bu problemleri kim bitirir diye sorulduğunda Ankaralı 'Altınok halleder' diyor. İnşallah 31 Mart'ta desteklerinizle Pursaklar'da Ertuğrul Çetin, Büyükşehirde de Altınok olacak." ifadelerini kullandı.
"Ankaralı tercihini yapacak hizmeti seçecek"
Pursaklar'daki programının ardından Keçiören'de Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Dernek üyeleriyle bir araya gelen Altınok, Ankaralılardan 31 Mart'ı fırsata çevirmelerini istedi.
Ankara'nın Bala ilçesinde doğup büyüdüğünü anımsatan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara'yı bilen, 20 yıllık tecrübesi olan, bir gecekondu şehrini bir dünya kenti, turizm merkezi yapan ve 20 yıllık görev süresince Allah'a çok şükür paralı pullu lekesi olmayan, sizden olan bir aday, Altınok hemşehriniz var. Bir de sosyal medyada reklam yapanlar var. Ankaralı tercihini yapacak hizmeti seçecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden olan hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan sokakta 'sana oy vereceğiz' diyen bir sürü vatandaşımız var. Şurada az bir zamanımız kaldı. Büyükşehirde çalışan hiçbir işçimizin çoluğunun, çocuğunun rızkıyla oynamayacağız. İnsanın rızkıyla şeytan oynar."
Öte yandan Altınok, 18 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatarak, vatandaşları açılışa davet etti.
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