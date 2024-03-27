Turgut Altınok: Mansur Yavaş İstifa Etmeli

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğu iddialarını yalanlayarak,"Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları, ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım." dedi.
Altınok, Osmanlı devletinin son döneminde yenilikçi tarım yöntemlerini çiftçilere anlatmak için kurulan "Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi" binası restore edilerek Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülen merkezin açılışına katıldı.
Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki "Kızları devlet memuru olurken KPSS'ye girdiler mi, ne kadar puan aldılar?" açıklamasına ilişkin, "O, Londra'daki kızına kurduğu şirket ile ortaklarını açıklasın" ifadesini kullandı.
Kendisine yönelik öne sürülen "Antalya'da 600 dairesi var" iddiasının ardından "Tapularını göstersinler istifa edeyim." dediğini hatırlatılan Altınok, şöyle devam etti:
"Hani Turgut Altınok adına 600 tapu vardı. Niye tapuyu çıkaramadın? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok. Ankara'yı anlatacak bir şeyi yok. Neyini anlatacak? Altınok'un geçmişi belli. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalmış.
Kendisi Londra'dan daire almış. Kızına şirket kurmuş. Şu an oturduğu evi 25 milyon. Hangi belediye başkanı maaşıyla alıyor? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa hiç aldığı parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun."
"Özür dilemesi lazım"
Altınok, söz konusu dairelere ilişkin bazı belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:
"Turgut Altınok diye var mıydı bir belge? Gördünüz mü? Mal varlığını ben veriyorum. Turgut Altınok adına yine söylüyorum. Muhatap kim? Turgut Altınok. Belediye başkanı kim? Turgut Altınok. Dolayısıyla Turgut Altınok adına varsa dedim tapu bulun, getirin Antalya'dan 600 daire istifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de 'istifa etmezse onlar da namert ve şerefsizdir.' dedim. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem attıkları çamurların, yalanların içinde boğuluyorlar. Turgut Altınok adına bir tapu yok Antalya'da. Onların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa 'yalan söyledik, sana çamur attık, iftira attık, seçim arası' diyerek 'özür diliyoruz' demeleri lazım."
Son Dakika › Güncel › Turgut Altınok: Mansur Yavaş İstifa Etmeli - Son Dakika
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