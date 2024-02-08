Turgut Altınok: Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, burası Paris midir?

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok. (Mansur Yavaş) Londra'ya sık sık gidiyorsun, Londra'da böyle bir para yok. Köylerden su abonelik parası 500 lira alacağız, olmayandan da almayacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak." dedi.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Altınok, Bala Belediyesince yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Parkı'nın yanı sıra AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Altınok, gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve sokakların gerçeği yansıttığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin Bala başta olmak üzere Ankara'nın hiçbir ilçesine hizmet götürmediğini öne süren Altınok, "Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Bala'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Bala, bunu biliyor musunuz? Neden, hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği vereceğiz"

Başkenti tarımda, hayvancılıkta ihya edeceklerini anlatan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyecilikte destan yazmış bir hemşeriniz Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yem fabrikası kuracağız. Besicilerimize uygun fiyata yem vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre mazot ve ücretsiz tohum vereceğiz. Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok. (Mansur Yavaş) Londra'ya sık sık gidiyorsun, Londra'da böyle bir para yok. Köylerden su abonelik parası 500 lira alacağız, olmayandan da almayacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak. Su parası yani 1-2 lira en fazla 5 lira olacak.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği vereceğiz. Hep beraber bu seçimi 31 Mart'ta alacağız, hizmette bir destan yazacağız. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız. Aday Altınok değil aday hepinizsiniz. Hepiniz belediye başkanı olacaksınız."

Altınok'a Bala ziyaretinde, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, AK Parti Bala İlçe Başkanı Evren Dalkıran ile AK Parti ve MHP Bala ilçe teşkilatları eşlik etti.