Turgutlu Belediye Başkanı Akın, 42 milyon TL gelire karşın iflas uyarısı yaptı

(MANİSA) - Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kasım ayı belediye meclis toplantısında, "Bu ay, bu belediye iflas ediyor. Bu ay Turgutlu Belediyesi'ne 42 milyon TL para gelecek. Bu belediyenin her ay 100 milyon sabit gideri var. Nereye kadar taşınır? Maaş ödeyemez duruma geldik. Biz gece yastığa başımızı koyduğumuzda artık uyuyamıyoruz, o hale geldik" dedi.

Akın, kasım ayı belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek gelirlerin sabit giderleri karşılamadığını söyledi. İller Bankası'ndan bu ay 42 milyon TL kaynak geleceğini, belediyenin aylık sabit giderinin ise 100 milyon TL olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Ciddi bir kaynak sorunumuz var. Ülke olarak, ekonomik olarak şu anda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İş insanlarımızda, çiftçimizde, emeklimizde, asgari ücretlimizde, toplumun her kesiminde bir yara var. Bu yara maalesef bize de sirayet etti. Belediyelerde de bu sıkıntı var. İller Bankası'ndan gelen paralarla maaşlarımızı ödeyemediğimizi söylüyorum. Bu ay Turgutlu Belediyesi'ne 42 milyon TL para gelecek. Bu belediyenin her ay 100 milyon sabit gideri var. Nereye kadar taşınır? İlçe belediyelerinin üç kalem ana geliri var; bir tanesi İller Bankası payı, bir tanesi inşaat ruhsat harcı, bir tanesi emlak vergisi. Bunun dışında bir gelirimiz yok bizim. Vezneyi 30 bin lira, 40 bin lira tahsilatla kapatıyoruz. Nasıl çıkılır? Maaş ödeyemez duruma geldik. Biz gece yastığa başımızı koyduğumuzda artık uyuyamıyoruz, o hale geldik. Biz bugüne kadar şapkadan tavşan çıkara çıkara yaptık bu işleri. Şapkada tavşan da kalmadı artık. O tavşanları da bitirdik.

"GELİN, TURGUTLU BELEDİYESİ'Nİ 42 MİLYON TL İLE BERABER YÖNETELİM"

Ekonomik koşullar belli. Bu ay, bu belediye iflas ediyor. Gelin, Turgutlu Belediyesini 42 milyon TL ile beraber yönetelim. Bakın, bu belediye bugün böyle olmadı. Sekiz yıldır çalışanlarımızın maaşını günü gününe ödedik. 'Cari borcum sıfır' diye övünüyordum. Benden önceki yönetim bu belediyenin 219 tane mülkünü satmış. O günkü parayla 16 milyon dolar da borç ödemişim. Ama bugün geldiğimiz noktada köşeye sıkıştırıldık, bunu çok net söylüyorum. Bir ay, iki ay, üç ay değil ki, her ay bu şekilde kesintiler yaşıyoruz."

Turgutlu'nun sorunlarının çözümü için yeterli desteği göremediğini belirten Akın sözlerini, şöyle noktaladı:

"BENİM GARANTİM VAR MI ADAY OLACAĞIM, SEÇİM KAZANACAĞIM DİYE"

"Birlikten beraberlikten, 'Turgutlu milliyetçiliği'nden bahsediyoruz. Siyasetin, kurumların yanımızda olmasından bahsediyoruz. Yalnız kaldım ben, kimse yok yanımda. Çok net söyleyeyim, kimse yok yanımda. Kamu yararı kararını 8 yıldır alamıyorum. Ondan sonra Ankara-İzmir asfaltında su bastığı zaman belediye suçlanıyor. Üç tane dere yatağı kapalı, açamıyoruz. Gidiyorum bunu bakanlıklarda anlatıyorum. İmar planları üzerinde anlatıyorum. Her yağmur yağdığında o yol göl olacak, Ankara-İzmir asfaltını kurtaramayacağız. 100.000'lik planı uygulamazsak bunu yapamayacağız. Bu konuyla ilgili siyaset kurumuna gittim. Sanayicilere gittim, esnaf odalarına gittim. Herkesi çağırdım yanıma, kimse gelmedi. Meclis üyelerimizle toplantı yapmamızın üzerinden üç sene geçti. Bunları üç sene önce anlattım. Bugün bu işe heves etsek, bu işin planlaması en az iki üç yıl. Bu ne demek? Seçim demek. Benim garantim var mı aday olacağım, seçim kazanacağım diye? Belki siz kazanacaksınız, önünüz açılacak, önünüzde bulacaksınız. Ama Turgutlu'ya yapılacak en büyük iyilik bu. Turgutlu'nun önünün açılmasını istiyorsanız, trafik sorununun, eğitim sorununun, altyapı sorununun çözülmesini istiyorsanız bu 100.000'lik planla kamu yararı kararının bakanlıkta onaylanması lazım. Hiçbir eksiğimiz de yok. Belki bana yaramayacak, size yarayacak. Kucağınızda bulacaksınız her şeyi. Bugün bu iyiliği yapın bu kasabaya. Buradan çağrımdır. Bütün siyasilere çağrımdır. Bu iyiliği yapın."