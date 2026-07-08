Turgutlu Belediye Başkanı: Altyapıya tam izin, riski aldık

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanması için tüm kurumlara kazı izni verdiklerini belirterek, "Siyasi bir riskti, bu riski aldık. Bundan sonra da izin vermeye devam edeceğiz. Yeter ki yatırım yapsınlar" dedi.

Başkan Akın, temmuz ayı belediye meclisi toplantısının dilek ve temenniler bölümünde alt ve üstyapı çalışmaları, ova yollarındaki asfalt programı ile belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak kent genelinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akın, şunları söyledi:

"YAKLAŞIK 400 BİN METREKARELİK BİR KAZI ÇALIŞMASI OLDU"

"Turgutlu'nun her noktasında kazı izni verdik. MASKİ, GDZ Elektrik, Telekom; 'Her yeri kazın' dedik. Bunu her yerde gönül rahatlığıyla da söylüyorum. Siyasi bir riskti. Bu riski aldık biz. Almaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da izin vermeye devam edeceğiz. Yeter ki yatırım yapsınlar. Turgutlu'da yaklaşık 400 bin metrekarelik bir kazı çalışması oldu. Biz, bu sene sonuna kadar 200 bin metrekaresini kapatmayı planlıyoruz. Yani 2026'nın sonuna kadar bu kazılan yerlerin yarısını yapmayı planlıyoruz. Kalan yarısını da 2027 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz ama bu kaynakla alakalı. Eğer biz beklemediğimiz bir kaynak yaratabilirsek, bu 200 bin metrekare belki bu sene içerisinde 250 bin olur, 300 bin olur. Ama bugünkü imkanlarla bizim yapabilecek olduğumuz iş bu kadar. Bu çalışmalara Hanımeli Sokak'tan başladık. Hanımeli Sokak'ta ihalesini yaptığımız ekiplerimiz var. Yeni Mahallede Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi var. Yaklaşık 60 bin metrekarelik işi büyükşehir belediyesi yapıyor. Besim Dutlulu Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Mahallesi'nde de belediyemize ait ekipler var. Bunları niye göre tespit ettik? GDZ Elektrik yatırımını yapıyor, Telekom yatırımını yapıyor. Diyor ki 'Bu sokakta benim işim bitti. Bu sokağa girebilirsin. Ben bu sokağa bir daha girmeyeceğim.' GDZ Elektrik'in bize teslim ettiği noktalarda iş yapıyoruz şu anda. Şimdi bana 'Albayrak Mahallesi'nde, Kurtuluş Mahallesi'nde işim bitti' deseler oradan başlayabilirdik. Ama bize teslim edilen yerler bu saydığım noktalar. Dolayısıyla GDZ, Telekom, MASKİ hangi sokağı, hangi mahalleyi teslim ederse biz programlamaya o mahallelerden başlayacağız. Kimsenin kafasında bir tereddüt kalmasın; 'biz şu mahalleye bir torpil yapıyoruz, şu mahalle bundan öncelikli' diye düşünmesin."

"PROTESTOLAR OLMASAYDI BU YATIRIM GELMEYECEKTİ"

Elektrik altyapısına yönelik yatırımların kolay elde edilmediğini dile getiren Akın, yıllarca ilgili kurumlarla yoğun temaslarda bulunduklarını, vatandaşların elektrik kesintisi, trafo arızaları gibi yaşadıkları mağduriyetler sonrasında gerekli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Akın, "Geçtiğimiz beş yıl GDZ Elektrik'ten yatırım alabilmek için çalmadığım kapı bırakmadım. Geçen sene trafolar yanmasaydı, elektrik kesintileri yaşanmasaydı yaptığımız protestolar olmasaydı bu yatırım yine gelmeyecekti. O zaman yolları değil, elektrik kesintilerini konuşuyor olacaktık. Modern şehirde bunların olmaması lazım. Kayıp kaçak ve elektrik kaçağı çoktu. Bunların hepsinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.

Akın, 2026 yılı içerisinde 110 kilometre asfaltlama hedefi olduğunu, bu hedefin gerçekleşmesiyle birlikte bugüne kadar 610 kilometre ova yolunun asfaltla buluşacağını söyledi.

"BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKARIZ"

Akın, belediyenin mali durumuna ilişkin bilgi vererek İller Bankası'ndan gelen payın geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldığını söyledi. Akın, "Geçen sene temmuz ayında İller Bankası'ndan gelen payımız 68 milyon TL. Bu sene 58 milyon TL. İller Bankası, geçen sene 200 bin nüfuslu ilçeye 68 milyon para göndermiş. Bu sene aynı ayda 58 milyon TL gönderiyor. Bu işin içinden nasıl çıkarız? Bana bir anlatın. Türkiye'de enflasyon, hepimizin bildiği üzere devletin açıkladığı yüzde 80 ama gerçekte, yüzde 100 bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu sene en az bir 136 milyon TL olması lazımdı ama biz, geçen aya göre yüzde 8 geriye düştük. Bu ekonomik gerçekleri de bilmeniz lazım. Ben ister miyim vatandaşım cefa çeksin, ben ister miyim vatandaşım tozun toprağın içinde kalsın" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA SABİT 90 MİLYON TL ÖDEMEM VAR"

Akın, belediyenin gerçekleştirdiği imar uygulamaları sonucunda mülkiyetine kazandırdığı taşınmazların satışına ilişkin de "Bakın, 72 milyonluk mal sattık ya, yaptığımız imar uygulamalarıyla kazandık o yerleri. Bu yerlerin hepsi anasının ak sütü gibi kazandırdığımız imar uygulamalarıyla satılan yerler. Yalnızca bu ay için söylüyorum. Şu anda sabit 90 milyon TL ödemem var. İller Bankasından gelen 58 milyon TL üzerine 32 milyon TL yalnızca bunu koyacağım. 19 milyon TL SGK ödemesi var; 51 milyon TL oldu. Taksitlendirdiğimiz bir SGK ödemesi var, 5 milyon TL. Toplam 56 milyon TL oldu. Bunlar yalnızca bu ayın açığı" dedi.