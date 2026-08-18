Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 2 sentetik hap, 4 parça halinde toplam 80,83 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 135 bin 155 lira para, ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.