Turgutlu'da Üzüm Hasadı ve Kurutma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da Üzüm Hasadı ve Kurutma Başladı

Turgutlu\'da Üzüm Hasadı ve Kurutma Başladı
16.08.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı ve kurutma süreci başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gediz Nehri Havzası'ndaki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sultani çekirdeksiz üzümün hem hasat hem de kurutma mesaisi başladı.

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan havzada Antik Dönem'den bu yana yetiştirilen üzümün kendine özgü yeşilden kahverengiye dönüştüğü kurutma süreci başladı.

Gün doğumunda hasada başlayan tarım işçilerinin asmalardan kestiği üzümler, traktörlerle sergi alanlarına götürülüyor.

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor.

Sergi alanlarında yaklaşık 10 gün bekletilen üzümler kurutularak yeşilden kahverengine dönüşüyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzüm daha sonra satılmak üzere işletmelere gönderiliyor.

Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümün büyük bölümü kurutulduktan sonra dış pazarda satışa sunuluyor.

Üreticilerden Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, üzüm hasadının yoğun emek istediğini belirtti.

Hasat dönemi mesailerinin saat 05.30 sularında başladığını ve saat 14.00'da sona erdiğini anlatan Özgenç, "40 derece havada üzüm kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl dolu ve don hasarı nedeniyle üzümde verimi oldukça düşük. Üreticiler olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzümler tamamen insan emeğinin gücüyle toplanıyor." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ramazan Başkurt da, Mardin'den buraya ekmek parası kazanmak için geldiğini ve 1 ay boyunca üzüm hasadında çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Gediz Nehri, Çiftçilik, Turgutlu, Ekonomi, manisa, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Üzüm Hasadı ve Kurutma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
İstanbul servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda yeni format TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 18:57:26. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Üzüm Hasadı ve Kurutma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.