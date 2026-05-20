Turhal\'da Baraj Sebebiyle Tahliye

20.05.2026 19:36
Almus Barajı'nın doluluk oranı nedeniyle 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Vali Köklü, resmi bilgilere itibar edilmesini istedi.

'TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi yapıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu. Vali Köklü, "Başından beri söylüyoruz vatandaşlarımızın valiliğin bilgilendirmesi dışındaki internet sitelerde çıkan yayınlara itibar etmemesi lazım. Valiliğimiz düzenli bir şekilde diğer kurumlarla koordine olarak kendi aramızda en son bilgilendirmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bazen bazı internet sitelerinde gereksiz yere tedirgin yayınlar yapıldığı görülüyor. Biz adli makamlara konuları ilettik. Gerekli takibat süreçleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın valiliğimizin, DSİ'nin, AFAD Başkanlığı'nın sanal medya hesaplarındaki resmi bilgilere itibar etmelerini rica ediyoruz. Herhangi bir ani yağış bastırması, sel durumunda tüm önlemlerimizi aldık. Barınma konusunda herhangi bir problemimiz yok. Tahliye edilen tüm vatandaşlarımıza istemeleri durumunda barınma yeri sağlamış vaziyetteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

