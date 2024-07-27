Turistik Diyarbakır Ekspresi Kentin Turizmine İvme Kazandırdı - Son Dakika
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Turistik Diyarbakır Ekspresi Kentin Turizmine İvme Kazandırdı

Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan 'Turistik Diyarbakır Ekspresi', bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak. Diyarbakır'ın turizm potansiyelinin artması bekleniyor.

27.07.2024 14:34
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"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı.

Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Diyarbakır Ekspresi"nin ABD'de yayımlanan Time dergisinin "2024 Yılı Dünyanın En Harika Yerleri (The World's Greatest Places Of 2024)" özel sayısında 100 destinasyon arasında gösterilmesi de kentte heyecanla karşılandı.

"Yabancı turist sayımızın artacağına inanıyoruz"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, AA muhabirine, Diyarbakır Turistik Ekspresi'nin 19 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ve destekleriyle bölgede seferlerine başladığını, çok büyük ilgi ve teveccüh gördüğünü söyledi.

"Trenimiz 1051 kilometrelik mesafe katederek Ankara'dan cuma kalkışlı, pazar günü de Diyarbakır'dan Ankara'ya kalkışlı turistik seferlere başladı. Gelen misafirlerimiz bölgemizin gastronomisine şahit oluyorlar. Diyarbakır'ımızın özellikle kültürel, turistik, gezilip görülmesi gereken yerlerini gezdiriyoruz." diyen Genç, gelen turistlere refakat ettiklerini belirtti.

Genç, bunun bölge ekonomisine, bölgenin turizmine çok ciddi bir ivme kazandırdığını dile getirdi.

Geçen sene Diyarbakır'da 1 milyon 253 bin yerli ve yabancı misafir ağırladıklarını, bu sene hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu ifade eden Genç, "Time dergisinin ilk 100 nokta arasına Diyarbakır'ımızı da almasından sonra özellikle yabancı turist sayımızın hızlı bir şekilde artacağına inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı Valilik bünyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da büyük destekleri var. İnşallah yerli yabancı turist sayımızı artıracağız." diye konuştu.

"Bölgemizin turizminin canlanması noktasında ümitliyiz"

Bunun önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Genç, tanıtıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Genç, şunları söyledi:

"Dünyadaki bütün ülkelerde bir seyahate çıkılacağı zaman orada destinasyonlara bakılır. Özellikle Time gibi dergilere ve dünyada önde gelen seyahat turizm acentelerin destinasyonlarına bakılır. İlk 100'de dünyada gezilip görülmesi gereken yerlerin listesinde olmak bizim için ciddi anlamda bir avantaj oluşturur. Bölgemizin turizminin canlanması noktasında ümitliyiz ve son derece sevinçliyiz. İlimize hayırlara vesile olur inşallah."

"Hayal edemeyeceğimiz kadar yabancı turisti önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde alabiliriz"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da Time dergisinde Diyarbakır Ekspresi'ne yer verilmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Baturay, asıl işin bundan sonra başladığını vurguladı.

Bu destinasyonu dünyada daha fazla tanıtmaları gerektiğine işaret eden Baturay, şunları kaydetti:

"Yurt dışına açılmamız, yurt içini konuşmamız lazım. Çok fazla yurt dışında turizmle ilgilenen turizm habercisi, seyahat acentesi ve tur operatörünü burada ağırlamamız gerekir. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve paydaşlar yeteri kadar dünyada reklam yaparsa hayal edemeyeceğimiz kadar yabancı turisti önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde alabiliriz. Eğer doğru hamleler, ağırlamalar, anlaşmalar yapılırsa yüzde 300-500 çok kısa sürede büyük ivmeler kazanabiliriz. Çünkü dünyada 100 değerli destinasyondan birinde eğer siz tur sunarsanız bunun satma oranı çok fazla. Onlar da bir bakıma kendilerini güvence altına alacaklar. Bundan sonra turizmciler olarak yurt dışındaki operatörlerle bağlantılarımızı artırmamız lazım. Eğer bunları yapabilirsek ki yapacağız, çok kısa sürede bölge yabancı turist almaya başlayacak."

Kaynak: AA

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