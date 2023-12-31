Turizm Amaçlı Kiralamalar İçin Yönetmelik Yayınlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı. Yönetmeliği değerlendiren SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, "Kalan misafirler de yasal olarak kimlik bildirimi yapmak zorunda kalacak. Bu durum güvenlik açısından da önemli bir adım olacak" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal ise kayıt dışılık nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetin, güvenlik sorununun ve kaçak faaliyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı. Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi gerektiği belirtildi. İzin belgesine ilişkin tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağının aktarılan yönetmelikte, kiraya veren gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibraz etmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

RUHSAT ZORUNLULUĞU DA GELDİ

Yönetmelik ile bir binadaki dairenin turizm amaçlı kiraya verilmesi için diğer kat maliklerinin de izninin alınması gerektiğini vurgulayan turizmin sektörünün sivil toplum örgütlerinden SKAL'ın İzmir Başkanı Güner Güney, "Konutlarını turizm amaçlı kiraya vermek isteyen kişilerin artık Turizm Bakanlığı'ndan bir ruhsat alması gerekecek. Ayrıca kiralık dairelerin girişlerine, konaklama tesisi olduğuna dair bir tabela asılması zorunlu olacak. Devlet, bu karar ile tüm turizm konaklama işletmelerden olduğu gibi günlük kiralık dairelerden de vergisini alacak. Kalan misafirler de yasal olarak kimlik bildirimi yapmak zorunda kalacak. Bu durum güvenlik açısından da önemli bir adım olacak" dedi.

'SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR STANDART YARATILACAK'

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal ise yasal düzenlemelerin günlük kiralık evler ile otelcilik sektörü arasındaki haksız rekabetin ortadan kalkmasını sağlayacağından sektörde sürdürülebilir bir standardın yaratılması açısından çok önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Ünsal, "Aynı zamanda Maliye ve İçişleri Bakanlığı'nın bu tesisler için getirdiği vergi mükellefiyeti zorunluluğu ve kimlik bildirim sistemine dahil edilmesi gibi düzenlemeleri de kayıt dışı ekonominin ve güvenlik zaaflarının ortadan kalkması anlamında gerekli ve yararlı çalışmalardır" diye konuştu.