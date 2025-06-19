Turizm Güvenliği İçin Denetimler Artacak - Son Dakika
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Turizm Güvenliği İçin Denetimler Artacak

19.06.2025 21:35
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İçişleri Bakanlığı, turizm güvenliği için denetimleri artıracağını ve ihlallere ceza vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Turizm Koordinasyon Toplantısı"nda alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimlerin arttırılacağını, kararlara uymayan işletmelere ceza uygulanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da "Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve İl Kültür ve Turizm Müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da toplantıya telekonferans yöntemiyle katılım sağladı.

Toplantıda, turizm güvenliği konusunda yapılacak denetimlerin, ilgili mülki idare amirleri koordinasyonunda, denetleme ve yetki sorumluluğu olan kurumlar tarafından üst düzey işbirliği ve eş güdümle yapılması kararlaştırıldı.

İlgili Mülki İdare Amirleri başkanlığında, turizm sektörü temsilcileri, yerel yönetimler, kolluk birimleri ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla, il ve ilçelerde düzenli olarak koordinasyon toplantısı yapılacağı belirtilen açıklamada, yapılan toplantı ve denetim sonuçlarının İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Masaj, hamam, spa ve güzellik salonlarının hassasiyetle denetlenmesine devam edileceği vurgulanan açıklamada, turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetimin yapılacağı, gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimlerin artırılacağı dile getirilen açıklamada, kaçak ve sahte alkol konusunda denetimlerin arttırılacağı, kaçak ve sahte alkol arzının engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütüleceğine dikkat çekildi.

Tekrar eden ihlaller cezayı yükseltecek

Alınan kararlara aykırı davranan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri daha da artırılacaktır. Tekerrür eden ihlaller halinde uygulanacak cezalar kademeli olarak yükseltilecektir. 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmaması ve 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmemesi konusunda tesislerin denetimlerine devam edilecektir. Aykırı davranışlarda bulunan tesislere adli ve idari işlem uygulanacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, ihbarlara yapılan işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacaktır. Mülki idare amirleri ve kolluk birimlerimizce alınacak tüm tedbirler, hakkaniyet, adillik, ölçülülük kuralları çerçevesinde nezaketli ve kararlı bir şekilde alınacaktır."

Tedbir ve uygulamalar esnasında turistlerin rahatsız edilmemesi konusuna azami dikkat edileceği ifade edilen açıklamada, yapılan denetim sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Güncel, Turizm, Hukuk, Son Dakika

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