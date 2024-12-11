Turizm Sektöründeki Emisyonlar %40 Arttı - Son Dakika
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Turizm Sektöründeki Emisyonlar %40 Arttı

Queensland Üniversitesi araştırması, turizm kaynaklı sera gazı emisyonlarının 2009-2019'da %40 yükseldiğini ortaya koydu.

11.12.2024 17:16
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SİDNEY, 11 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma, turizm kaynaklı sera gazı emisyonlarının 2009 ile 2019 yıllarında yüzde 40 arttığını tespit etti.

Üniversitenin çarşamba günü yayımladığı araştırmaya göre turizm sektörünün 2009 yılında 3,7 gigaton olan küresel karbon ayak izi, 2019 yılında yüzde 40,5 artarak 5,2 gigatona yükseldi.

Söz konusu 10 yıllık dönemde turizm kaynaklı emisyon artış oranı yıllık yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Tüm sektörlerden kaynaklanan küresel emisyonlar 2009'da 50,9 gigaton iken yıllık yüzde 1,5 artışla 2019'da 59,1 gigatona ulaştı.

Sonuç olarak turizmin küresel sera gazı emisyonlarına katkısı 2009 yılında yüzde 7,2 iken 2019 yılında yüzde 8,8'e çıktı.

Araştırmanın başyazarı olan üniversitenin İşletme Fakültesi'nden Ya-Yen Sun, teknolojik gelişmelerin yavaş ilerlemesinin ve talepteki hızlı büyümenin emisyon artışına neden olduğunu söyledi.

Araştırma kapsamında Avustralya'daki Queensland, Griffith ve Sydney üniversitelerinin yanı sıra İsveç Linnaeus Üniversitesi'nden araştırmacılar 175 ülke için uluslararası ve yurtiçi seyahatleri takip etti.

Ekip, sektörün emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için uzun mesafeli uçuşların azaltılması, karbondioksit vergileri, karbon bütçeleri ve havayolları için alternatif yakıt yükümlülükleri gibi çeşitli önlemler önerdi.

Araştırmacılar, yerel düzeyde turizm operatörlerinin konaklama, yemek ve eğlence faaliyetleri için yenilenebilir enerji kullanabileceğini ve ulaşım için elektrikli araçlara geçebileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Turizm Sektöründeki Emisyonlar %40 Arttı - Son Dakika

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