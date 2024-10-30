Türk Akademisi'nden Yeni Terminoloji Sözlükleri Tanıtımı - Son Dakika
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Türk Akademisi'nden Yeni Terminoloji Sözlükleri Tanıtımı

Türk Akademisi\'nden Yeni Terminoloji Sözlükleri Tanıtımı

Türk Akademisi, Astana'da dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlarda terminoloji sözlüklerini tanıttı.

30.10.2024 18:50
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Türk Akademisi tarafından her biri 5 bin terimden oluşan Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerinin tanıtımı yapıldı.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi, Türk dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor.

Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen "Dil ve Edebiyat Mirası; Birliğin Temeli" konulu bilimsel seminer kapsamında Türk Akademisince basılan yeni eserler tanıtıldı.

Etkinlikte Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev, Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Kırgızistan'ın Astana Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev, Türkmenistan'ın Astana Büyükelçisi Batır Recepov, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan, Türk Akademisinin "Türk Dillerinin Terminolojik Sözlükleri" projesi kapsamında yayınladığı her biri 5 bin terimden oluşan Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerinin kurdelesini kesti.

Bunun yanı sıra tanıtımı yapılan eserler arasında Kazak Türkçesinde basılan Kırım Tatar yazarı ve Türkolog Bekir Çobanzade'nin Türkoloji alanındaki önemli bilimsel araştırmalarının yer aldığı eseri ile Ahmet Boran'ın Türkmenlerin milli şairi Mahtumkulu ile ilgili monografisi, Azer Turan'ın "Ali Bey Hüseyinzade", Azerbaycanlı şairler Muhammed Hüseyin Şahriyar ve Bulud Karaçorlu'nun şiirleri yer aldı.

Kesikbayev, yaptığı konuşmada, Türk Akademisi olarak 37 alanda Türk dillerinde terminoloji sözlüklerini hazırlayacaklarını belirtti.

İlk olarak dil bilimi, ekonomi ve askeri alanda terminoloji sözlüklerini hazırlayarak yayımladıklarını dile getiren Kesikbayev, böylelikle Türk halklarının bilimsel entegrasyonunu pekiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kazakistan, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Güncel, astana, Son Dakika

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