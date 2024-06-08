Türkiye'nin İkinci Astronot Gönderme Projesi Başladı

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(ANKARA) - Türkiye'nin uzaya ikinci kez astronot gönderme projesinin yer aldığı Galactic 07 misyonu kapsamında araştırmacı astronot Tuva Cihangir Atasever'in bulunduğu VSS Unity uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaleti yakınındaki Spaceport America uzay limanından hareket etti.

Uzay uçuşunda Atasever'in yanı sıra uçuşu gerçekleştiren iki pilot ve ABD'den iki, İtalya'dan bir özel astronot yer alıyor.

Bir yörünge altı uçuşu (suborbital) olan uzay yolculuğunun bir buçuk saatte tamamlanmış ve Dünya'ya inişin gerçekleştirilmiş olması bekleniyor. Kalkış aşamasının ardından, VSS Unity, taşıyıcı uçak WhiteKnightTwo aracılığıyla yaklaşık 14 km yüksekliğe çıkmasının ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşlenerek VSS Unity'nin hızlıca 85 km ila 90 km arasında bir irtifaya yükselmesi bekleniyor. Uzay yolculuğunun en önemli aşaması olan ve Atasever'in de deneylerini uygulamayı plandığı, zirve irtifa ve mikro yer çekimi aşaması, daha sonra, serbest düşüş şeklinde gerçekleşecek ve yaklaşık 3 dakika sürecek. Zirve irtifadaki mikro yer çekimi deneyiminden sonra VSS Unity'nin atmosfere yeniden giriş yapması ve inişini gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Atasever'in gerçekleştirmesi beklenen 7 test, temel olarak uzay ortamında insan vücudundaki fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlıyor.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadar radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. İnsülin kalemi testi ile diyabet tedavi yöntemlerinin uzayda etkinliğini değerlendirmek için uzay ortamında doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Beacon testi kapsamında beynin prefnontal bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısı dinamikleri, psikolojik değişim ve dönüşümler hakkında Atasever'in elde ettiği veriler mercek altına alınacak. Vezikül analizi kapsamında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerle fizyolojik değişimler incelenecek. Yine fizyolojik değişikler üzerine odaklanan Message, Miyeloid ve Metabolom deneyleri de kan, doku örnekleri ve metabolizmada görülen değişikler üzerine eğilecek.

Galactic 07 uzay misyonu, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı bir etkinlikle Türkiye'den takip ediliyor.