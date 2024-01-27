Türk Böbrek Vakfı, Bahçelievler\'deki sağlık merkezlerini kapatıyor

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Bahçelievler'de kamuya bağışlanan araziler üzerine kurulan diyaliz merkezi ile hastanenin, arazinin mirasçılarının açtığı davanın sonuçlanması nedeniyle 31 Ocak itibarıyla faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

TBV Başkanı Timur Erk, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın, 40 yıla yaklaşan tarihi boyunca yürüttüğü tüm faaliyetlerle, toplumda sağlığın gelişmesi yönünde hatırı sayılır yol katettiğini belirtti.

Erk, 30 Mayıs 1985 yılında kurulan vakfın, Bahçelievler'de 1989 yılında açılan diyaliz merkezi ve 2000 yılında kurulan hastane ile hizmet verdiğini aktardı.

Kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine bağışçılar ve vakıf gönüllülerinin destekleriyle inşa edilen Hizmet Hastanesi ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezinin, 31 Ocak itibarıyla faaliyetlerine son vereceğini aktaran Erk, şunları kaydetti:

"Dönemin yerel yönetiminin vakfa tahsis ettiği araziler üzerine kurulan sağlık merkezlerimiz, tüm hukuki süreçler titizlikle gözetilerek büyük emeklerle inşa edilmişti. Ancak 2000 yılında davacıların kamuya bağışlanan araziler için vakfımıza ve Milli Eğitim Bakanlığı'na açtığı davanın, daha sonra ikinci kuşak mirasçıların sağlık tesislerimiz ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na ve yerel belediyeye açtığı davaların ilk ve ikinci mahkemelerde aleyhe sonuçlanmasını takiben ülkemize önemli hizmetler sunmuş olan sağlık kurumlarımızın faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı."

Erk, mahkemelerin kararları çerçevesinde TBV'nin inşa ettiği merkezlerin tahliyesinin kesinleştiğini belirtti.

Sağlık merkezlerinin kuruldukları yıllardan bugüne kadar sayısız hastaya sağlık hizmeti verdiğini aktaran Erk, vakfın, yeni merkezlerinin taşınacağı yerleri belirlemek ve faaliyetlerine ara vermeden devam etmek için var gücüyle çalıştığını aktardı.