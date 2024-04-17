Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin\'e büyük yarar sağlar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmadan hem Türkiye'nin hem de Filistin'in büyük yarar sağlayacağını belirtti.
Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile Zekeriya Doğan Kültürevi işbirliğinde Türk Dünyası Gençlik Çalıştayı yapıldı.
Çalıştaya katılan Türk DEGS Başkanı Doç. Dr. Yaycı, Türklerin denizci bir millet olduğunu belirtti.
Denizlerinde güçlü donanması olmayan ülkelerin ayakta kalamayacağını ifade eden Yaycı, Türkiye'nin çevresinde savaşların yer aldığı ateş çemberine bugüne kadar güçlü ordusu sayesinde girmediğini, bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi gemisini ve silahını yaparak gücünü devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.
Yaycı, Türkiye'nin 2019 yılında "Mavi Vatan" kapsamında Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasını Filistin ile de imzalaması için yeni bir fırsat yakaladığını belirterek, şunları ifade etti:
"Filistin ile de deniz yetki anlaşması imzalamalıyız. Bu anlaşma ile Filistin'in hem denizlerdeki hakkı hem de Gazze Şeridi'nin kendisine ait olduğu hukuken tescillenmiş olacak. Filistin bu anlaşma sayesinde kara ülkesinin 2 katı deniz ülkesine sahip olacak. Gazze ise 20 kattan daha fazla deniz ülkesine sahip olacak. Buraların Filistin'e ait olduğu tescil edilecek. Türkiye de Kıbrıs kadar bir deniz alanına ilaveten sahip olacak. Bu anlaşmanın yapılmaması için hiçbir engel yok."
-" Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir hakkı yok"
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili öne sürdüğü tezin çok iyi anlaşılması gerektiğini anlatan Yaycı, "Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan bu tezi anlayıp dünyaya anlatmamız lazım. Yunanistan yarımada devletidir. Takımada devleti olmadığı için ana karası Doğu Akdeniz'de paylaşım yapabilecek kadar diğer devletlere yakın değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin'e büyük yarar sağlar - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Giresun'un Eynesil ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sınırında çıkan örtü yangınında 80 dönümlük mera arazisi zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?