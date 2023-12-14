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Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Eğitimler Yaptı - Son Dakika
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Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Eğitimler Yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' gerçekleştirdi.

14.12.2023 - 18:54,
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TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz açığında Akdeniz Bölge Komutanlığı'nca 7- 8 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bandırma, Tarsus, Taşucu, Kapraz ve Sarucabey Savaş Gemileri ile 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı. (DHA)

Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz\'de Eğitimler Yaptı
Kaynak: DHA
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