Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Devletleri 1. Kardiyoloji Kongresi" düzenlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Kardiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsünün organize ettiği kongrenin açılışına, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türk devletlerinden bilim insanları katıldı.
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin sağlık uzmanlarının birbirleriyle işbirliği ve iletişim halinde olmasının önemli olduğunu söyledi.
Musayev, kongrenin Türk devletleri bilim insanlarının karşılıklı olarak deneyim paylaşımı ve gelecek işbirliği fırsatlarını belirlemek için sağlam temel oluşturduğunu belirtti.
Kongrede kardiyoloji alanındaki son yeniliklerin paylaşılacağını bildiren Musayev, kongrenin geleneksel hale getirilmesini ve her yıl Türk devletlerinden birinde yapılmasını önerdi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da Türk dünyasından kardiyoloji uzmanlarını bir araya getiren kongrede yapılacak müzakere ve bilgi paylaşımlarının kalp-damar hastalıklarının tedavisinde topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
Bağcı, Türk dünyasındaki dayanışma ve işbirliklerinin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da artarak devam edeceğini dile getirdi.
TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ise TİKA'nın Azerbaycan'daki faaliyetleri hususunda bilgi verdi.
Özçelik, TİKA'nın çalışmalarında sağlık alanındaki faaliyetlerin önemli bir yer teşkil ettiğini, benzer projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten davet edilen uzmanların sunumlarıyla süren kongre yarın sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Bakü'de Türk Devletleri 1. Kardiyoloji Kongresi düzenlendi - Son Dakika
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