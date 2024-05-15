Türk Devletleri Enerji Sendikaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Türk Devletleri Enerji Sendikaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türk Devletleri Enerji Sendikaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın enerji iş kolundaki sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın kurulmasıyla başlayan işbirliği, enerji sendikalarının TES-İŞ'in ev sahipliğinde bir araya gelmesiyle devam etti. Anlaşma kapsamında, Türk devletleri arasında ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel ilerleme için çaba gösterilecek ve iş birliği güçlendirilecek.

15.05.2024 12:40
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Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın enerji iş kolundaki sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, beş ülkenin işçi federasyon ve konfederasyonlarının 22 Eylül 2023'te Özbekistan'da Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatını kurduğunu anımsattı.

Federasyon ve konfederasyonlar düzeyindeki işbirliğini sendikalar düzeyinde de hayata geçirmek için beş ülkenin enerji iş kolundaki sendikalarının TES-İŞ'in ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Kabaloğlu, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2009'da uluslararası bir örgüt olarak kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkelerdeki işçi konfederasyonları da TÜRK-İŞ Kongresi ile eş zamanlı olarak 29 Kasım 2023'te Ankara'da ilk kongresini yaptı. Genel merkezi Ankara'da olan Türk Devletler Sendikalar Teşkilatının Genel Başkanlığına Ergün Atalay seçildi. Biz de Türk devletleri arasında ekonomide işbirliğini, kültürde, dilde birliği sağlamak ve her alanda dayanışma içerisinde olmak amacıyla devletler, halklar ve özellikle sendikalarca gösterilen çabaları destekliyoruz."

"Türk devletlerinin işbirliği enerji alanında da devam edecek"

Kabaloğlu, Türk devletleri enerji sendikaları arasında işbirliği anlaşmasını Balıkesir'deki sosyal tesislerinde imzalamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İşbirliği anlaşmamızı, Azerbaycan Elektroenerji ve Eletroteknik Sanayi İşçileri Sendikası, Kazakistan Enerji Mühendisleri Sendikası, Kırgızistan Enerji ve Elektrik Endüstrisi İşçileri Sendikası ile Özbekistan Enerji, Petrol, Gaz ve Jeoloji İşçileri Sendikası imzaladı. Türk devletlerinin işbirliği enerji alanında da devam edecek. Bu anlaşma kapsamında, sendikalar olarak Türk Devletleri Teşkilatının amaç ve faaliyetlerini dikkate alarak, kapsamlı ve dengeli ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel ilerleme için çaba gösterecek, her alanda karşılıklı yarar sağlayan kalıcı adımlarla iş birliğini güçlendireceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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