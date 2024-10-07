Türk Devletleri Teşkilatı sağlık bakanları Bakü\'de şehitlikleri ziyaret etti

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve diğer yetkililer, ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan bakanlar, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktılar.

Yakındaki Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek temsili mezarlara çiçek bırakan bakanlar, şehitlik anıtı önünde dua ettiler.

Bakanlar yarın Şuşa şehrinde TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.