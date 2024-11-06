Türk Devletleri Zirvesi'nde Gelişim Vurgusu

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- Caparov: "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararlar, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacak"

BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi düzenledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zirvede yaptığı konuşmada örgüt kapsamında ulaştırma ve lojistik bağlarının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek, "Türk dünyasında ekonomik kalkınmanın ilerlemesi için stratejik öneme sahip olan Orta Koridor'un potansiyeli tam olarak kullanılmalıdır. Dolayısıyla bu güzergah üzerinden yük taşımacılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini sağlayacak bir anlaşma yapılması gereklidir" diye konuştu.

Mali ve yatırım konularına değinen Tokayev, bu konuda Türk Yatırım Fonu'nun önemli rol oynayabileceğini kaydetti. Tokayev, insan sermayesinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Türk medeniyetini modernleştirmek için insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yetenekli gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin kapsamı genişletilmelidir. Geçen yılki zirvede, ülkelerimizde prestijli yüksek öğretim kurumlarının şubelerinin açılmasına yönelik teklifler sunulmuştu. Bunun sonucunda Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan'da bir kampüsü açıldı" dedi.

" Gazze'de çocukların, yaşlıların ve kadınların öldürülmesini hiçbir şey haklı gösteremez"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de, "Ne yazık ki Astana ve Şuşa'daki görüşmelerimizden bu yana küresel jeopolitik süreçler daha da karmaşık hale geldi. Önde gelen devletler arasındaki rekabet ve güvensizlik ortamı genişliyor, yeni çatışma ve savaş alanları ortaya çıkıyor, çeşitli tehdit ve sınamalar ağırlaşıyor. Elbette devletlerimizin bunların olumsuz etkisini ve sonuçlarını kapsamlı bir şekilde hissediyor. Bu sorunlar ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım ve diğer alanlardaki ortak planlarımız ve büyük projelerimizin önünde ciddi bir engel haline geldi" diye konuştu.

Mirziyoyev, "Örgütümüz çerçevesinde siyaset ve güvenlik konularında sistematik diyalog sürdürülmeli, ortak çıkarlarımız temelinde uluslararası sorunlarla ilgili birleşik ve net bir tutum aktif şekilde teşvik edilmeli. Her şeyden önce Orta Doğu'da devam eden haksız savaşa ve gözlemlenen çift standartlara dikkat çekmek istiyorum. Gazze şeridinde ve Lübnan'daki insani trajediyi, sivillere yönelik yıkıcı saldırıları, masum çocukların, yaşlıların ve kadınların ölümlerini hiçbir şey haklı gösteremez. Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun Orta Doğu'daki faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik eylemleri de şiddetle kınıyoruz" dedi.

TDT üye ülkeleri arasında ikili ve çok yönlü iş birliği göz önüne alındığında örgütün yasal çerçevesinin genişletilmesi ve güçlendirilmesinden yana olduklarını kaydeden Mirziyoyev, "Türk devletlerinin stratejik ortaklığı, ebedi dostluk ve kardeşlik anlaşmasını kabul etmeyi öneriyoruz. Bu kapsamlı belgenin hazırlanması yapımızı daha da yüksek bir siyasi düzeye taşıyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Kırgızistan çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da zirvenin kapanış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Sizlerle çeşitli alanlarda önemli konuları ele aldık, yeni öneri ve teklifler sunduk. Bunların tüm üye devletler tarafından desteklenerek yakın zamanda hayata geçirilmesi çok önemlidir. Kırgızistan TDT çerçevesinde çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor. Örgütümüz, büyük hedeflere ulaşmak, uluslararası arenada konumunu güçlendirme, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini canlandırma ve halklarımızın refahının artırılması için uygun şartlar oluşturma potansiyeline sahiptir. Kırgızistan dönem başkanlığı sırasında ekonomik ortaklığı, istikrarlı kalkınmayı, dijital entegrasyonu geliştirmek ve herkesin güvenliğini sağlamak için tüm gücüyle çalışacak. Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Zirve'nin "Türk Dünyasının Yeşil Vizyonu: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Birlik" kararı, Bişkek şehrinin 2025 yılı Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Başkenti ilan edilmesi, Türk Barış Şartı'nın kabul edilmesi, TDT Genel Sekreter Yardımcılarının atanması, "Türk Devletleri Teşkilatı Daimi Temsilcileri Yönetmeliği" ve TDT bayraklarına ilişkin kararlar imzalandı.