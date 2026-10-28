Türk dünyası gençleri ortak alfabe öykü yarışmasında 2 milyon TL'ye yakın ödül alacak - Son Dakika
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Türk dünyası gençleri ortak alfabe öykü yarışmasında 2 milyon TL'ye yakın ödül alacak

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TDT Aksakallar Konseyi himayesinde TDK ve TDT Gençlik Platformu işbirliğiyle düzenlenecek öykü yarışması ortak alfabenin gençler arasında yaygınlaşmasını amaçlıyor. Türk dünyasından 15-29 yaş gençlerin katılabileceği yarışmada 2 milyon TL'ye yaklaşan ödül verilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın himayesinde, "Ortak Alfabe, Ortak Gelecek Türk Dünyası Gençleri Arası Öykü Yarışması" düzenlenecek.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve TDT Gençlik Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilecek uluslararası öykü yarışması, Ortak Türk Alfabesinin genç kuşaklar arasında kullanımını yaygınlaştırmayı, Türk dünyasının ortak dil ve kültür mirasını gençler aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.

Yarışmaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Türk dünyası olarak ortak dilimiz, ortak tarihimiz, ortak kültürümüz mevcut. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu ortak mirası geleceğe gençlerimiz vasıtasıyla taşımak istiyoruz." dedi.

Türk dünyasında uzun yıllardır sürdürülen ortak alfabe çalışmalarının tamamlandığını ve 34 harften oluşan alfabenin üye devletler tarafından kabul edildiğini anlatan Yıldırım, bundan sonraki süreçte her ülkenin kendi imkan ve planlamaları doğrultusunda ortak alfabeye geçiş yapacağını söyledi.

Sovyetler Birliği döneminden itibaren uzun yıllar Kiril alfabesinin kullanıldığını anımsatan Yıldırım, bu nedenle geçişin kısa sürede gerçekleşmesinin beklenmediğini ifade etti.

Yıldırım, ortak harflerin belirlenmesinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "İstiyoruz ki kabul ettiğimiz ortak alfabemiz kağıt üstünde kalmasın, hayata geçsin. Kullanılarak, etkin bir şekilde kitaplar yazılarak, konferanslar verilerek, çeşitli üniversitelerde sıkça kullanılarak alfabemizin hayata geçmesi çok önemli." diye konuştu.

Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Aksakallar Konseyi, Türk Dil Kurumu ve TDT Gençlik Platformu işbirliğinde yarışmayı planladıklarını aktaran Yıldırım, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile TDT Gençlik Platformu Başkanı Ramazan İzol'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Gençler kendi dillerinde öykülerini yazacak"

Yarışmaya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan 15-29 yaş arasındaki gençlerin katılabileceğini belirten Yıldırım, "Gençler kendi dillerinde ortak alfabe çerçevesinde öykülerini yazacaklar. Dereceye giren öyküler ödüllendirilecek ve toplamda 2 milyon TL'ye yaklaşan bir ödül var." ifadelerini kullandı.

Başvuruların 1 Şubat-30 Nisan 2027 tarihlerinde alınacağını belirten Yıldırım, sonuçların gelecek yıl 13 Eylül'de açıklanacağını, ödül töreninin ise Dünya Türk Dili Ailesi Günü olan 15 Aralık 2027'de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yarışmanın Türk dünyası gençleri arasındaki ilişkileri güçlendirmesini amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bundan sonra Türk dünyası gençleri, Türk dünyası kadınları, Türk dünyası bilim insanları, Türk dünyası iş insanları, Türk dünyası sanatçıları, velhasıl bütün toplum kesimlerini daha çok bir araya getirme mecburiyeti ortadadır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarına yönelik büyük heyecan bulunduğunu belirten Yıldırım, "Gidin sokağa, ister Azerbaycan'da, ister Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Macaristan'da bu meseleleri konuştuğumuz zaman insanların ne kadar heyecanlı, ne kadar ilgili olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz." dedi.

Yıldırım, Türk Dünyası 2040 Vizyonu hedeflerini gerçekleştirecek adımların hep birlikte atılacağını ifade etti.

Yıldırım, 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Liderler Zirvesi'ne de değinerek, zirvenin temasının İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışı olduğunu anımsattı.

Zirve dolayısıyla Türk devletlerinin liderlerinin Ankara'ya geleceğini belirten Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bazı liderlerin de katılacağını söyledi.

Yıldırım, "Akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programlar olacak. Bu vesileyle Türk devletleri liderlerimizin de bu programa katılmaları mümkün olacak. Böylece bizim coşkumuza, bizim heyecanımıza kardeş devletleri de ortak etmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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