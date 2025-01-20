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Türk Dünyası’ndan Eğitim Heyeti Türkiye’de

TİKGE'nin eğitim programı kapsamında Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan heyet Türkiye'de.

20.01.2025 14:47
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü'nün (TİKGE) ilk faaliyeti Türkiye'de gerçekleştirildi.

Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın mülki idare amirlerinden oluşan 30 kişilik heyet, 26 Ocak'a kadar sürecek eğitim programları kapsamında geldikleri Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Burada düzenlenen toplantının açılışında konuşan Atay, bugün TİKGE'nin kurulumuna ilişkin 2023'te Astana Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda bu yılın ilk ortak eğitim programını düzenlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince 4 ülkenin temsilcileriyle Türkiye'de yapılan ilk organizasyon olduğunu söyleyen Atay, "Dolayısıyla hem ülkemizdeki ilgili kuruluşların, bakanlıklarımızın çalışmalarını yerinde görme, ilgili eğitimleri alma fırsatınız olurken aynı zamanda birbirimizle tanışma, görüşme fırsatını da kazanmış olacağız." dedi.

Ofis olarak Türk Devletleri Topluluğu'ndaki ülkelerle karşılıklı eğitim programları yaptıklarını aktaran Atay, şu ana kadar 17 heyeti Türkiye'de ağırlayarak eğitimlerini tamamlamalarına aracılık ettiklerini, en çok katılım gösteren ülkenin Özbekistan olduğunu kaydetti.

"Sizden öğreneceğimiz çok şey var"

Kırgızistan Heyet Başkanı Ermek Irgebaev de ülkeden 10 kişilik heyetle Türkiye'de çeşitli tecrübeler edinmek amacıyla geldiklerini belirtti.

Türkiye'deki kurum ve kuruluşların çalışma şeklinin iyi olduğunu duyduğunu söyleyen Irgebaev, bu kapsamda bakanlıklarda düzenlenecek eğitimlerde faydalı bilgiler alacaklarını, bir sonraki programlara Kırgızistan'dan ilgililerin gelmeye devam edeceğini ifade etti.

Özbekistan Heyet Başkanı Dilshod Kenjaev ise dün İstanbul'da tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ve çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

İnsan kaynakları konusunda Türkiye'deki tecrübeleri öğrenmek istediklerini ve bunu Özbekistan'da uygulamak istediklerini vurgulayan Kenjaev, "Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği açısından da ülkelerimiz arasındaki faaliyetler bizim için çok önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan Heyet Başkanı Yazmyrat Kulayev de Türkiye'de gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti. Program kapsamında yapılacak görüşmelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerini pekiştireceğini vurgulayan Kulayev, ortak projeler için de sağlam temeller oluşturulacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Ülkelerine döndükleri zaman kanun hazırlama sürecine doğrudan destek veriyorlar"

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salim Atay, Türk Devletleri Topluluğu'ndaki ülkelerle çeşitli programların bulunduğunu, ofis olarak bu ülkelerle sürekli etkileşim içerisinde olduklarını belirtti.

Bugünkü toplantıda ilk defa 4 Türk devletinin aynı amaç doğrultusunda bir araya geldiğini aktaran Atay, Türkmenistan'ın topluluğa üye olmamasına rağmen toplantıya katılmasının çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Bu ülkelerle ortak bir dile sahip olunsa da farklılaştığını ve anlaşılmanın doğal haliyle mümkün olmadığını ifade eden Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bakımdan bunu tercümanlar aracılığıyla yapmak yerine arkadaşlarımızın geliştirdiği bir yapay zeka aracılığıyla bu eğitimleri tamamlamış olacağız. Bu programın adı Dilmac. Yani tercüman, çevirmen anlamına geliyor. Şu anda Dilmac burada çalışacak ve bir hafta boyunca 10 civarında bakanlığı ve ilgili kurulumlarımızı yerinde görecekler. Oralarda eğitimler alacaklar. Çok yoğun bir programdan geçecek arkadaşlarımız ve bu süreçte de daima tercümeyi Dilmac yapacak. Bu da bizim açımızdan son derece özgün bir şey. Yapay zeka, bu süreçte Türk devletlerinin birbirleriyle tanışmaları, görüşmeleri, kaynaşmaları açısından faydalı bir işe girmiş oldu. Aynı zamanda yapay zeka da eğitilmiş olacak.

Türk devletleri olarak birçok konuda beraber hareket edebilmemiz, beraber karar verebilmemiz, birbirimizi daha iyi anlayabilmemiz adına özellikle oralarda reform yapılan yeni uygulamalara gidiliyor, yeni kanunlar yapılıyor, yeni düzenlemeler yapılıyor ve buraya gelen misafirlerimiz bizim ilgili bakanlıklarımıza gidip oradaki uygulamaları oradaki yöneticilerimizden dinliyorlar ve aynı zamanda yerinde uygulamaları görüyorlar. Ülkelerine döndükleri zaman da mevzuat hazırlama, kanun hazırlama sürecine doğrudan destek veriyorlar. O bakımdan onlar için çok değerli, bizim için de çok değerli."

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezen heyet, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası’ndan Eğitim Heyeti Türkiye’de - Son Dakika

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