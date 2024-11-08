Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Toplandı

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Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Nedime Hanım Konağı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının her alanda önemli ilerleme ve gelişme aşaması yaşadığını söyledi.

Bunun son örneğinin siyasi alanda Türk Devletleri Teşkilatının toplantısında görüldüğünü belirten Toraman, "TÜRKSOY, çok önemli bir teşkilat olarak uzun yıllar önce kuruldu. Türk dünyasını kültür ve sanat alanında bir araya getirme misyonunu bugüne kadar başarıyla sürdürdü. Dolayısıyla bu işbirliğinde kültür ve sanatın çok özel bir öncü bir rolü var." dedi.

Vali Toraman, işbirliğinin geliştirilmesi için müzik ve güzel sanatlar üniversitelerinin temsilcilerinin bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Özden ise Çanakkale'nin geçmişi öğreten, geleceği gösteren, Türklerin ve Türk dünyasının dünyaya çok güzel mesajlar vereceği bir şehir olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Özden, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla beraber 8 üye ülke ve gözlemci ülke statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu ülkelere bağlı sanat üniversiteleri ile TÜRKSOY'un da katkılarıyla bu birlik ortaya çıktı. Şüphesiz toplumları bir araya getiren en önemli şeylerden biri kültür ve sanat. Çünkü bizi binlerce yıldır geçmişten günümüze bir arada tutan, bizi hem ses, hem görsel zenginliklerle bir arada tutan en önemli şey. İşte Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan ta oradan kalkıp Anadolu coğrafyasına alışmaya başlarken, oraya yerleşirken bu kültürel zenginliğimizi aslında yaşamaya bir ara verdik. Bu uzaklığı yakın etme düsturuyla harekete geçerek kurduğumuz bu birliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Tarih yolculuğunda bu kutlu yürüyüş daha da güçlenecek"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Türk dünyasının bilinirliğini, tanınırlığını ve kültürel zenginliklerini diğer coğrafyalara aktarmak istediklerini belirtti.

Bunun için bu toplantılara büyük önem verdiklerini vurgulayan Erenoğlu, "Çünkü biz bize yaşamanın çok fazla katkısı, tabii ki değeri var ama artı değer katmak için diğer coğrafyalara da zenginliklerimizi taşımamız ve ulaştırmamız gerekiyor. Bizler de üniversite olarak, üniversitemiz olarak diğer Türk dünyasındaki üniversitelerimize de yerinde ziyaretler yapacağız. Akademik AR-GE alanında, özellikle eğitim öğretim alanında ve toplumsal katkı alanında da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kabiliyetlerini artırarak oraya da aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Türk dünyasında son zamanlarda gurur ve sevinçle gözlemledikleri güzel gelişmeler olduğunu anlattı.

Sanat üniversitelerinin rektörlerini Çanakkale'de görmek, ortak bir dilde, duyguda buluşmanın gelecek için kendilerini umutlandırdığını dile getiren Kaşdemir, "İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak, yürüyüşümüz daim olacak. Tarih yolculuğunda bu kutlu yürüyüş daha da güçlenecek. Bilge Kağan'ın da ifade ettiği gibi biz bir oldukça beraber oldukça birbirimize sıkı sıkıya kenetlendikçe, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ekibince müzik dinletisi sunulan programda, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesince açılan "Ortak Kökler Kültürel İzler" sergisi gezildi.

Açılışa, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceyran Mahmudova, Kazakistan Jürgenov Kazak Milli Sanat Akademisi Rektörü Arman Jüdebayev, Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Rektörü Tümenboy Koldoşov, Özbekistan Devlet Sanat ve Kültürü Enstitüsü Rektörü Nodirbek Bakhtiyorovich ile ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal ile akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Program kapsamında oturumlarla devam eden etkinlik, yarın sona erecek.