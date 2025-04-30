Türk Dünyası Tekstil Fuarı Bakü'de Açıldı - Son Dakika
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Türk Dünyası Tekstil Fuarı Bakü'de Açıldı

Bakü'de düzenlenen Turan Tekstil Fuarı'na Türk dünyasından 100'den fazla marka katıldı.

30.04.2025 22:58
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- Türk dünyası tekstilcileri Bakü'de buluştu

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Turan Tekstil Fuarı, Türk dünyasından sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün kapılarını açan ve bugün de devam eden Turan Tekstil Fuarı, Türk dünyasından tekstilcileri ağırladı. Fuara Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan 100'e yakın markanın sektör temsilcileri ve yaklaşık 3 bin ziyaretçi katıldı. Etkinlikte geleneksel tekstil motifleri modern teknolojilerle buluşturulurken, B2B sektöründeki katılımcılar ise çeşitli iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı. Fuarda birçok marka kendi ürünlerini tanıtma ve pazarlama imkanı da buldu.

"Made in Turan"

Azerbaycan Franchise Derneği Başkanı Jamid Movsumov yaptığı açıklamada, "Fuarın ana amacı Türk dünyası markalarını bir platformda toplamak ve dünya pazarına çıkışına destek olmaktır. Bu amaçla biz fuarımızda farklı etkinlikler düzenleyerek, B2B görüşmeler de düzenleyerek, Türkiye'den davet ettiğimiz Trabzon İş Adamları Birliği üzerinden 12 şirket temsilcimiz de burada yer alıyor ve Türk Dünyası markalarıyla direkt iş birlikleri kurmayı hedefliyorlar" dedi. "Made in Turan" markası çatısı altında tüm Türk dünyası markalarını toplamayı hedeflediklerini ve bu amaçla da 2 Mayıs 2024 tarihinde Türk Devletleri Ekonomi Forumu etkinliği de düzenlediklerini belirten Movsumov, "22 Mayıs tarihinde Made in Turan markamızı Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilan ettik. 26 Kasım tarihinde biz Turan E-Trade & E-Expert Forumu'nu düzenledik ve o fuarda bizim Türk dünyasından 780 şirket yer aldı. Yalnız 100 şirket Kazakistan üzerinden yer aldı. Bugün bu etkinliğimizde daha fazla Özbekistan şirketlerini görüyoruz. Çünkü tekstil biliyorsunuz Özbekistan'da daha etkin bir alandır ama Özbekistan şirketlerine dikkat ettiğimizde online pazarda çok zayıflar. Biz burada hedef tutarak Türkiye'den davet ettiğimiz şirketler üzerinden Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye şirketlerinin dış pazarlara, dış online ticaret pazarlarına çıkışında da direkt katkı sağlayacak bir platform oluşturduk. Bu platform Turan Ecom platformudur" diye konuştu.

"Türk dünyası markalarının bu pazarlara girişlerini sağlamak istiyoruz"

Movsumov, Turan Ecom üzerinden şirketlerin farklı ülkeleri tanıtma imkanı bulacağını ve ürünlerinin satışlarını bu pazarlarda gerçekleştirebileceklerini ifade ederek, "Artık Turan Ecom ofisini Bakü şehrinde de kurduk. Aynı şekilde biz Made in Turan yerleşim yerlerini ayarladık. Dağıtım merkezlerimiz de var artık. Almanya, Hollanda, ABD ve Çin üzerinden bu dağıtım merkezlerini de oluşturduk. Hedef pazarları olarak ilk olarak Türk dünyası markalarının bu pazarlara girişlerini sağlamak istiyoruz. Daha sonraki aşamalarımızda ise bütün dünyaya yayılmasında Made in Turan markalaşması olarak yer almayı hedefliyoruz. Sene sonunda diğer bir hedefimiz ise bizim Turan Tarım Fuarı'nı düzenlemektir ve bu hedef doğrultusunda artık çalışmalar başladı. Biliyorsunuz Karabağ ve Zengezur üzerinden büyük bir yol gidecek ve bu ticaret yolunun üzerinde bir tarım fuarının düzenlenmesi ve orada olan yapay zeka gibi yeniliklerin de bu fuarlarda yer almasını ana hedef olarak kendimiz için belirlemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkmenistan, Etkinlikler, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Tekstil Fuarı Bakü'de Açıldı - Son Dakika

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