Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 2026'da Ankara'da - Son Dakika
Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 2026'da Ankara'da

Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 2026\'da Ankara\'da
26.03.2026 12:04
Kongre, 27-29 Mart 2026'da Türk dünyasından yayıncıları bir araya getirip iş birliğini artıracak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi, 27-29 Mart 2026 tarihlerinde Türk dünyası yayıncılarını, Ankara'da bir araya getirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk dünyasında yayıncılık alanında iş birliğini güçlendirecek önemli bir organizasyon Ankara'da hayata geçirilecek. Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 'Gelecek İçin Birlikte' sloganıyla 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında Türk dünyasının dört bir yanından yayıncıları, yazarları, çevirmenleri ve akademisyenleri ağırlayacak. Ankara'da gerçekleştirilecek kongre, yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki stratejik rolü temel alınarak düzenlenecek. Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi de organizasyona ayrı bir önem kazandıracak.

YAYINCILIKTA ORTAK STANDART VE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Türk dünyasının yayıncılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan ve ilk kez düzenlenecek geniş katılımlı kongre kapsamında; topluluklar arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği imkanlarının artırılması ve yayıncılık uygulamalarında ülkeler arası uyum ile standardizasyonun sağlanması hedeflenecek. Ayrıca sektörün gelişimine katkı sunacak ortak politika, tedbir ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi de kongrenin öncelikleri arasında yer alacak.

Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Moldova, İran, Irak, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılım sağlanacak. Yayıncı meslek birlikleri, yayınevi temsilcileri, çevirmenler, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan toplam 140 sektör temsilcisi üç gün boyunca bir araya gelecek. Kongre süresince yayıncılık sektörü çok boyutlu başlıklar altında ele alınacak. Sektörel yapı, yayın hukuku, fikri haklar ve telif alışverişi, içerik geliştirme ve ürün, ortak alfabe ve dil, yayıncılık standartları ve derleme ile çeviri ve çeviri destekleri altı ayrı komisyonda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

SOMUT ADIMLAR ORTAYA KONULACAK

Türk dünyası yayıncıları için önemli bir buluşma zemini sunacak kongre, kapanış oturumunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle tamamlanacak. Bu bildiri ile kalıcı ve somut iş birliklerinin tesis edilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ortaya konulacak. Bu kapsamda; yayıncılık ortak hafızanın korunması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği ve ortak bir geleceğin inşasında temel alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ortak dil, edebiyat ve kültür ekseninde yürütülen çalışmalar; farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında karşılıklı anlayışı güçlendiriyor, iş birliği imkanlarını artırıyor ve müşterek bir gelecek bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Bu yönüyle yayıncılık, Türk dünyasını birbirine bağlayan güçlü bir kültürel köprü niteliği taşıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 2026'da Ankara'da - Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Zabıtaya tekme tokat saldırı Polis gelene kadar durmadı Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:15
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay’ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
SON DAKİKA: Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 2026'da Ankara'da - Son Dakika
