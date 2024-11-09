Türk Filmleri Haftası Taşkent'te Başladı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen programla "Türk Filmleri Haftası" başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sinematografi Ajansı ve Ulusal Sinematografi Geliştirme Merkezinin katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği koordinasyonunda düzenlenen Türk Filmleri Haftası'nın açılış etkinliği, Taşkent'teki Sinema Sanatı Sarayı'nda yapıldı.

Açılışa, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zulayho Mahkamova, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türk ve Özbek sinema dünyasından yönetmenler ve oyuncular katıldı.

Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu etkinlikte, oyuncular Aslıhan Karalar, Deniz Gök, Bestemsu Özdemir, Deniz Evin, Didem Balçın, Eren Hacısalihoğlu, Gaye Turgut Evin, Hande Doğandemir, Pelin Akil Altan, Tuğba Dokuzlar, Yağız Can Konyalı ve Elif Buse Doğan da yer aldı.

Sunuculuğunu yapımcı ve oyuncu Esra Gezginci'nin yaptığı film haftası açılışına Özbek sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Mahkamova, burada yaptığı konuşmada, Türk sinema dünyasının önde gelen sanatçılarının katıldığı bu etkinliğin Özbek sanatseverlerin Türk sineması ve sanatçılarıyla yakından tanışmasına vesile olacağını ve etkinliğin iki ülke arasındaki kültür, sanat ve sinema alanlarındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahkamova, etkinliğe dünyaca ünlü Türk oyuncu Türkan Şoray'ın katılmasının da kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin Özbekistan ile ortak film üretebilir hale gelmesini istiyoruz"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer de iki ülke devlet başkanlarının liderliklerinde Türkiye ve Özbekistan'ın birlik ve beraberlikte her geçen gün çok daha iyi noktalara doğru taşındığını söyledi.

???????Özer, Türk Filmleri Haftası'nın Özbekistan'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortak film üretebilir hale geldiğini belirten Özer, "Güçlü bir birlikteliği artırabilmek için Türkiye'nin Özbekistan ile de ortak film üretebilir hale gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Birlikte filmler, festivaller, etkinlikler yapacağız"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak kültür, tarih ve dile sahip ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Sinema bizi daha da yakınlaştırıyor. Bizler de daha da yakınlaşmak için geldik. Sinema böyle bir güce sahiptir. Şu anda Özbekistan'da Türk Filmleri Haftası yapıyoruz. Çok yakında Türkiye'de Özbekistan Film Haftası etkinliği de yapacağız. Yapılacak çok şey var. Birlikte filmler, festivaller, etkinlikler yapacağız." dedi.

Büyükelçi Bekar, bu etkinliğin ata yurdu Özbekistan'da düzenlenmesinin iki ülke arasındaki dil, tarih ve kültür birlikteliğini tekrar hatırlattığını ifade etti.

Özbek kardeşlerinin Türk sinemasına büyük ilgi ve sevgisi bulunduğunu, bu ilgi ve sevginin karşılıklı olduğunu söyleyen Bekar, büyükelçilik olarak kültür ve sanatı tanıtmaya ve kardeş ülke Özbekistan ile kültürel ilişkileri geliştirmeye çalışacaklarının altını çizdi.

Şoray'a Sinema Onur Ödülü verildi

Açılışa onur konuğu olarak davet edilen Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Özbek hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.

Şoray'ın 46 yıl önce Özbekistan'a gelişi ve oynadığı filmlerden bölümlerin gösterildiği etkinlikte, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Mahkamova, Türkan Şoray'a Sinema Onur Ödülü takdim etti.

Türkan Şoray, 46 yıl önce geldiği Özbekistan'da tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o gelişinde başına buraya özgü bir taç taktıklarını söyledi. Şoray, "Bu tacı başıma taktılar, tam bir Özbek kızı gibi olmuştum. 46 senedir evimde, kütüphanemde, en güzel yerlerde saklıyorum. Burasıyla ilgili güzel anılarım var. Onun için bu geliş benim için çok anlamlı oldu. Hep içimden geçiyordu, bir kez daha gider miyim diye. Onun için çok mutluyum." dedi.

Esra Gezginci, Özbekistan'a ilk gelişi olduğunu ve burayı çok sevdiğini belirterek, kardeş ülke Özbekistan'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu güzel etkinliğin sunuculuğunu yapma şerefine nail olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Gezginci, etkinlik kapsamında Özbek halkının Türkiye'den gelen sanatçılarla birlikte olacaklarını ve çok güzel filmler izleyeceklerini söyledi.

Gezginci, bu tür etkinliklerin Türkiye ile Özbekistan halkları arasında daha kuvvetli bağların kurulmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye ve Özbekistan sinema kurumları arasında ortak film yapımlarını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Filmleri Haftası'nda, "Son Akşam Yemeği", "Nefes: Yer Eksi İki", "Aşk Mevsimi", "An", "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmler gösterilecek.