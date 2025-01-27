Türk Halk Müziği Sanatçısı Rıza Konyalı Vefat Etti

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İzmir'de kaldığı huzurevinde 92 yaşında yaşamını yitiren, Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Rıza Konyalı'nın cenazesi, defnedildi.

Konyalı'nın cenazesi ailesi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hatay Murat Reis Camisi'ne getirildi.

Konyalı için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçının oğlu Elvan, torunları Keremcan ve Beril Konyalı taziyeleri kabul etti.

Konyalı'nın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Seferihisar Yeni Mezarlığına götürüldü.

Bağlaması toruna emanet

Sanatçının torunu Keremcan Konyalı, gazetecilere, dedesinin dolu ve güzel bir hayat yaşadığını söyledi.

Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağını anlatan Konyalı, "Dedem bana turnelerini anlatırdı. 'En çok bu şarkıyı sevdiler, en çok bu şarkıda oynadılar' diye söylerdi. Konya halkını her zaman baş tacı ederdi. Gittiği her yerde çok sevilen bir insandı." diye konuştu.

Diğer torunu Beril Konyalı da dedesi ve babaannesi ile büyüdüğünü dile getirerek, "Üzerimde çok emekleri var. Bağlamasını bana emanet etti. Onu her elime aldığımda dedemi hatırlayacağım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş da Rıza Konyalı'nın huzurevindeki yaşamını şöyle anlattı:

"Rıza amca duruşuyla ve sanatçı kimliğiyle hepimize örnek olan büyük bir şahsiyetti. Huzurevinde diğer sakinlerle neşeli bir şekilde vakit geçirirdi. Bağlaması elinden düşmezdi. Etkinliklerde hep coşkuyla sahne alırdı. Çok büyük bir değeri kaybettik."

Sanatçının huzurevinden arkadaşı Semra Dinçer ise Rıza Konyalı'yı neşeli kişiliğiyle hatırlayacağını belirtti.

Birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşmıştı

Konya'nın Dolapcami Mahallesi'nde 1933'te dünyaya gelen 2 çocuk babası Konyalı, müziğe cura çalarak başladı. Çocuklarındaki yeteneğini fark eden ailesi o dönem evlerindeki 2 atı satıp küçük Rıza'ya bağlama aldı.

Askerlik dönüşü İzmir'e yerleşen sanatçı, sesi ve bağlamadaki hüneriyle kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Bir tanıdığının vasıtasıyla İstanbul'da ilk taş plağını dolduran Konyalı, Ferdi Tayfur, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser, Neşe Karaböcek gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

Hayat arkadaşı Ecmel Konyalı'nın, vefatının ardından 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevine yerleşen Konyalı, ilerlemiş yaşına rağmen bağlamayı elinden bırakmayarak huzurevi sakinlerinin "müzik" isteğini de yerine getiriyordu.

Besteleri ve söylediği türkülerle tanınan Konyalı, kariyeri boyunca 450 taş plak çıkardı.