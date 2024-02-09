Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, şube yöneticilerinin aldığı eylem kararını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, şube yöneticilerinin aldığı eylem kararını eleştirdi

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, şube yöneticilerinin aldığı eylem kararını eleştirdi

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerinin aldığı eylem kararının, üyelerin mağduriyetini giderebilmek için sürdürülen süreci sabote ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Soydan, yapılan toplantıda hükümetle yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştıklarını ancak Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerinin kendi başlarına hareket ederek basın açıklaması yapma kararı aldığını ifade etti.

09.02.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, "Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerinin aldığı eylem kararı, üyelerimizin mağduriyetini giderebilmek için sürdürdüğümüz süreci sabote etmektedir. Tüm uyarılarımıza rağmen kendi başlarına hareket edenler, doğacak tüm olumsuz sonuçların da baş müsebbibi olacaktır." uyarısında bulundu.

Soydan, yazılı açıklamasında, 30 Ocak'ta Sendika Genel Merkezi'nde tüm şube başkanlarının katılımıyla yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında, son günlerde askeri iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin sorunlarını çözebilmek amacıyla hükümetle çeşitli görüşmeler yaptıklarını aktardıklarını belirtti.

Toplantıdaki görüşmelere dair tüm detayları paylaştıklarını bildiren Soydan, şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki, Genel Merkezimizin hiçbir bilgisi, izni ve talimatı olmadan Eskişehir ve İstanbul şube yöneticileri tarafından Ankara'da bir basın açıklaması yapılması kararı alınmış. Alınan bu eylem kararının amacı da neye hizmet ettiği de gün gibi ortadadır. Eskişehir ve İstanbul şube yöneticileri tarafından alınan bu karar, üyelerimizin mağduriyetini giderebilmek için sürdürdüğümüz süreci baltalamak ve sabote etmekten başka bir şey değildir. Tüm uyarılarımıza rağmen genel merkezimizi dinlemeyerek kendi başlarına hareket edenler, buradan doğacak tüm olumsuz sonuçların da baş müsebbibi olacaktır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Duran Sevinvc: Sayın başkan , eski bir harb iş li olarak yazıyorum .üyeler sizlerden maaşları izi aciklamanizi istedi önce maaşlarınızi açıklayınız sonra hak arayan işçi ve şube baskanlarini hedef olarak göstermek size yakışan bir durusmudur.eskisehir ve İstanbul şubeleri başkan ve çalışanları hep dik durmuş onurla mücadele etmiştir. Umuyorum ki harb iş çalışanı sizlere en uygun cevabı verecektir.hak arama mücadelesinde üreterek onurlu duruş sergileyerek 372 9 Yanıtla
  • İsa Alp: Yav hem işçiden kesilen para ile maaş alıyor lux araçlara biniyor onların alın teri var ekmeğinizde hemde işçiyi tehtit ediyorsunuz ancak bu kadar olur işçilerin yerinde olsam sendikadan ayrılırım 3 0 Yanıtla
  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, şube yöneticilerinin aldığı eylem kararını eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, şube yöneticilerinin aldığı eylem kararını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement