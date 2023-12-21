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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer'den çalışmalar hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer'den çalışmalar hakkında bilgilendirme

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer, 2023 yılında yapılan çalışmaları anlattı. Akçer, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve üyelerin isteklerini gerçekleştirme çabaları hakkında bilgi verdi. Gölcük Fen Lisesi öğrencileri ise 6. Kariyer Günleri etkinliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi ve meslek seçimlerinde yardımcı olacak bilgiler edindi.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer\'den çalışmalar hakkında bilgilendirme
21.12.2023 - 16:38,
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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı.

Akçer, gazetecilere, 2023 yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını, üyelerin isteklerini gerçekleştirmek için atabilecekleri en iyi adımları atmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 500 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını aktaran Akçer, deprem bölgesine 4 tır malzeme, 50 sobalı çadır ve 150 bin lira yardım gönderdiklerini ifade etti.

Akçer, 2024 yılının herkes için mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

Gölcük'te Kariyer Günleri etkinliği

Gölcük Fen Lisesi öğrencileri, 6. Kariyer Günleri etkinliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda 570 öğrenci, ilgi duydukları alanlarla ilgili katılımcılarla görüşerek meslek dalları hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Hasan Kılıç, gazetecilere, etkinliğin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu çalışmaların amacı, öğrencilerimize meslek seçimlerinde yardımcı olmaktır. Okul yönetimi ve rehberlik servisi olarak 32 meslek erbabını okulumuza davet ettik. Konuklarımız, öğrencilerimize mesleklerini ayrıntılı şekilde anlatıp öğrencilerimizden gelen soruları cevaplayarak, onlara meslek seçiminde yardımcı olmaya çalıştı. Etkinliğimiz bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Gölcük, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer'den çalışmalar hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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