Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının, Kıbrıs adasının güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.
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